Tài sản xử lý, thu hồi vụ Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, FLC đặc biệt lớn

Ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp), cho biết năm 2025 và 7 tháng vừa qua của 2026 (tính theo năm công tác của ngành) công tác thi hành án dân sự tiếp tục gặp nhiều khó khăn khi số việc và số tiền phải thi hành tăng cao.

Cùng với đó, các vụ án lớn, phức tạp phát sinh rất nhiều. “Có những đại án chưa từng có tiền lệ với số lượng tiền, tài sản phải xử lý, thu hồi đặc biệt lớn như vụ Tân Hoàng Minh, vụ Vạn Thịnh Phát, vụ Alibaba, FLC ...”, ông Lợi dẫn chứng.

Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự Nguyễn Thắng Lợi (Ảnh: T.Oanh).

Dù vậy, ông Lợi khẳng định toàn hệ thống thi hành án dân sự đã nỗ lực, quyết tâm triển khai đồng bộ, toàn diện, linh hoạt các giải pháp để thực hiện hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, năm 2025 toàn hệ thống hoàn thành và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao (đạt 84,3% về việc và trên 56,6% về tiền). 7 tháng vừa qua thi hành xong gần 297.400 việc tương ứng với 99.000 tỷ đồng.

Về thể chế, ông Lợi phản ánh điểm nổi bật là tham mưu, trình Quốc hội thông qua Luật Thi hành án dân sự năm 2025. Cục Quản lý Thi hành án dân sự đang tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành 3 nghị định, 7 thông tư và làm đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành liên quan ban hành 10 thông tư khác để quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật.

Đơn vị tham mưu lãnh đạo Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành về thi hành án vụ Vạn Thịnh Phát, làm việc trực tiếp với UBND tỉnh, thành phố trong tổ chức thi hành các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Việc sắp xếp lại hệ thống thi hành án dân sự theo mô hình 2 cấp được thực hiện theo đúng kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Công tác chuyển đổi số triển khai với nhiều sáng kiến bảo đảm ứng dụng hiệu quả, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC) và Nền tảng số thi hành án dân sự đi vào hoạt động trên phạm vi toàn quốc đã tạo lập một hệ sinh thái số thống nhất, liên thông, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu thi hành án tập trung, cập nhật theo thời gian thực.

Song song với đó, đơn vị này thường xuyên rà soát, công bố, tái cấu trúc quy trình đối với 23 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý trong lĩnh vực thi hành án dân sự, đảm bảo chuẩn hóa, cắt giảm thành phần hồ sơ, giấy tờ.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan tại một phiên tòa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Nói về những khó khăn, thách thức, Cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi bày tỏ số việc và số tiền phải thi hành án đều tăng mạnh, tính chất ngày càng phức tạp. Nhiều vụ án lớn có số lượng đương sự lên đến hàng chục nghìn người với hàng nghìn tài sản phải xử lý, tạo nên những thách thức rất lớn, trong khi biên chế tiếp tục bị cắt giảm.

Tại buổi làm việc với Cục Quản lý Thi hành án dân sự vừa diễn ra, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh lĩnh vực thi hành án dân sự, thi hành án hành chính đóng vai trò rất quan trọng, tác động trực tiếp đến quyền lợi ích của người dân, doanh nghiệp, có sự ảnh hưởng lớn đối với ngành và xã hội.

Người đứng đầu Bộ Tư pháp ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo Cục Quản lý Thi hành án dân sự và toàn hệ thống trong bối cảnh triển khai nhiều chủ trương lớn nhưng đã “vượt qua chính mình”, đạt nhiều kết quả tích cực.

Bộ trưởng Tư pháp gợi ý có thể lấy 2026 là năm chuyển đổi số thi hành án dân sự. Để hệ thống vận hành trơn tru, cần tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn, vừa thúc đẩy, khuyến khích động viên cán bộ và vừa có kiểm tra, giám sát thường xuyên. Đặc biệt, việc kiểm soát tiến độ thi hành án của chấp hành viên ở cơ sở cần được thực hiện bằng công nghệ số.