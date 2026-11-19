Chiều 19/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết căn cứ vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đang trình Quốc hội khóa XVI, Kỳ họp thứ 2 xem xét thông qua, Cục CSGT sẽ nghiên cứu, tham mưu Bộ Công an trình Chính phủ ban hành nghị định thay thế Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Dự kiến phương án xử phạt với hành vi vượt đèn vàng, đèn đỏ của Cục CSGT (Ảnh: Cục CSGT).

Dự kiến tại nghị định mới, Cục CSGT sẽ nghiên cứu, đề xuất cụ thể các mức phạt như sau:

Người điều khiển phương tiện vượt đèn vàng sẽ không bị xử phạt theo định hướng đề xuất.

Với hành vi vượt đèn đỏ, trường hợp phương tiện đã vượt qua vạch dừng nhưng dừng lại, không gây cản trở giao thông, người vi phạm được cảnh cáo ở lần đầu. Đến lần thứ hai, tài xế bị phạt tiền và trừ điểm giấy phép lái xe. Nếu tiếp tục tái phạm, mức phạt tiền có thể tăng lũy kế gấp 3 lần, đồng thời bị trừ điểm bằng lái.

Trường hợp vượt đèn đỏ nhưng phương tiện tiếp tục di chuyển sau khi qua vạch dừng, tài xế sẽ bị phạt tiền và trừ điểm giấy phép lái xe ngay từ lần đầu. Nếu tái phạm lần thứ hai, mức phạt tiền có thể tăng gấp 2 lần; đến lần thứ ba, mức phạt lũy kế có thể gấp 3 lần.

Theo Cục CSGT, các lần vi phạm được tính lũy kế theo thời hiệu vi phạm hành chính. Ngoài ra, việc xử lý hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông căn cứ vào dữ liệu điện tử như camera, hệ thống giám sát.

Nhà chức trách cho biết, quan điểm xuyên suốt là xử phạt để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông, không phải chỉ nhằm xử phạt bằng tiền.

Những hành vi cố tình vi phạm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông phải bị xử lý nghiêm; đồng thời cần có chính sách phù hợp đối với các trường hợp vi phạm ít nghiêm trọng, lần đầu.