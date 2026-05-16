Tai nạn liên hoàn 3 xe trên quốc lộ 14 qua Đồng Nai

Khoảng 10h ngày 16/5, xe bồn chở xăng mang biển số TPHCM đi trên quốc lộ 14 theo hướng TPHCM - Lâm Đồng. Khi đến gần chợ Bù Đăng thuộc xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai, xe tải vượt ô tô đi phía trước ở làn đường ngược chiều. Cùng lúc này, khi thấy xe đối diện vượt, hai xe tải chạy ngược chiều liền đánh lái qua làn xe máy nhưng không kịp dẫn đến va chạm liên hoàn.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 14 (Ảnh: CTV).

Cú va chạm của ba xe khiến cabin 2 xe tải bị hư hỏng nặng, tài xế bị mắc kẹt bên trong kêu cứu. Người dân cùng người đi đường phá cửa, đưa các nạn nhân ra ngoài, trong đó có một tài xế bị gãy chân.

Tại hiện trường, xe bồn và 2 xe tải đều bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn cũng khiến giao thông trên quốc lộ 14 ùn tắc nghiêm trọng, dòng xe kéo dài gần 5km trong nhiều giờ.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an thành phố Đồng Nai cùng cơ quan chức năng xã Bù Đăng có mặt hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, tại vị trí này, xe đông lạnh chạy hướng Lâm Đồng - Đồng Nai mất lái, lao xuống mương. Vụ việc rất may không có thương vong.