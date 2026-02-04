Tài khoản nhận nhầm tiền, người đàn ông hoang mang vì nhiều cuộc gọi số lạ

Ngày 4/2, Công an xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị thông tin đã hỗ trợ người dân trả lại số tiền được chuyển nhầm vào tài khoản.

Trước đó, ông Phạm Anh Sơn (SN 1961, trú tại xã Nam Ba Đồn) bất ngờ nhận 9.900.000 đồng vào tài khoản. Ngay sau đó, ông Sơn nhận được nhiều cuộc gọi từ số lạ, hối thúc trả lại.

Công an hỗ trợ người dân trả lại số tiền được chuyển nhầm vào tài khoản (Ảnh: Công an Nam Ba Đồn).

Với tinh thần cảnh giác và lo ngại có kẻ dùng thủ đoạn chuyển nhầm tiền để lừa đảo, ông Sơn vội đến cơ quan công an nhờ giúp đỡ.

Công an xã Nam Ba Đồn nhanh chóng rà soát và xác định đây là giao dịch chuyển nhầm thực sự, không phải bẫy lừa đảo. Người chuyển nhầm tiền là anh Nguyễn Văn Hùng (SN 2004, trú tại tỉnh Thái Nguyên).

Dưới sự chứng kiến và hỗ trợ pháp lý của Công an xã Nam Ba Đồn, ông Sơn đã chuyển trả toàn bộ số tiền cho anh Hùng.

Nhận lại tài sản, anh Hùng xúc động và gửi lời cảm ơn đến tấm lòng trung thực của ông Sơn cũng như sự hỗ trợ nhiệt tình của Công an xã Nam Ba Đồn.

Cơ quan công an khuyến cáo hiện nay có nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi dưới hình thức chuyển nhầm tiền. Nếu nhận được tiền từ người lạ, người dân không vội vàng chuyển trả hay bấm vào đường link lạ, mà nên đến cơ quan công an hoặc ngân hàng để được hỗ trợ.