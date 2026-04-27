Tái hiện nghi lễ vua Đinh tế trời hơn 1.000 năm trước

Từ ngày 25-17/4 (tức mùng 9-11/3 âm lịch), tại Khu du lịch Thung Ui (Ninh Bình) diễn ra lễ hội Đàn kính thiên năm 2026. Ngày chính lễ 10/3 âm lịch, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình dâng hương tại Đàn tế trời - nơi hơn 1.000 năm trước vua Đinh Tiên Hoàng làm lễ tế trời lên ngôi hoàng đế.

Lễ hội Đàn kính thiên năm nay thu hút hàng chục nghìn người đổ về tham dự, xem tái hiện cảnh vua Đinh thực hiện nghi lễ tế trời. Để tái hiện lại nghi lễ, ban tổ chức đã huy động khoảng 2.500 diễn viên và lực lượng tham gia (bao gồm nghệ sĩ kịch, xiếc, múa, dàn diễn viên quần chúng…).

Trước khi nghi lễ vua Đinh Tiên Hoàng tế trời diễn ra, các phân cảnh sinh hoạt, nghi lễ và chiến trận được dàn dựng trên không gian thực cảnh rộng lớn, tái hiện không khí lịch sử một cách sống động.

Khung cảnh tái hiện nghi lễ vua Đinh Tiên Hoàng tế trời, sau khi dẹp loạn xong 12 sứ quân, lên ngôi hoàng đế, lập ra Nhà nước Đại Cồ Việt - Nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên tại Việt Nam.

Đại diện Ban tổ chức lễ hội Đàn kính thiên chia sẻ, lễ hội không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, văn hoá truyền thống mà còn là dịp tôn vinh giá trị lịch sử, văn hoá của vùng đất Cố đô Hoa Lư. Đồng thời còn khẳng định vị thế của Ninh Bình như một trung tâm di sản có chiều sâu lịch sử, văn hóa và bản sắc riêng trong dòng chảy của dân tộc Việt Nam.

Đông đảo Tăng ni, Phật tử và người dân tham dự lễ hội, chăm chú xem tái hiện cảnh nhà vua làm lễ tế trời hơn 1.000 năm trước tại Đàn kính thiên.

Đàn kính thiên nằm trong Khu du lịch Thung Ui - nơi đang được tỉnh Ninh Bình xây dựng thành một điểm đến văn hóa - lịch sử - giáo dục mang tính trải nghiệm hàng đầu, nơi lịch sử, khảo cổ và di sản được kể lại bằng ngôn ngữ hiện đại.