Tái diễn cảnh chó thả rông, không rọ mõm ở TPHCM

Mới đây, Trạm Y tế phường Tân Hải (TPHCM) phát đi cảnh báo khẩn về tình trạng chó nghi mắc bệnh dại cắn người trên địa bàn. Chỉ trong tháng 4, địa phương này đã ghi nhận 7 trường hợp bị chó cắn tại khu phố Phước Thành và khu phố Phước Tấn.

Thực tế tại nhiều khu dân cư, công viên và các tuyến đường ở TPHCM, tình trạng chó thả rông, không rọ mõm vẫn diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và gia tăng rủi ro lây lan bệnh dại.

Chiều 21/4, ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại công viên Gia Định (phường Hạnh Thông, TPHCM), nhiều người dắt chó ra khu vực công cộng nhưng không rọ mõm, thậm chí để vật nuôi chạy tự do trên lối đi bộ và bãi cỏ, tiếp cận người tập thể dục.

Không ít trường hợp chó chạy theo người đi bộ khiến nhiều người giật mình, lo sợ, phải né tránh hoặc thay đổi hướng di chuyển.

Đáng chú ý, khu vực xung quanh công viên Gia Định được lắp đặt nhiều bảng nội quy, trong đó quy định rõ việc cấm dắt, thả vật nuôi.

Tuy nhiên, quy định này vẫn bị phớt lờ khi nhiều người ngang nhiên đưa vật nuôi vào bên trong mà không có biện pháp kiểm soát phù hợp.

Thường xuyên tập thể dục tại công viên Gia Định, anh Nguyễn Hải cho biết, vào sáng sớm và chiều tối, không ít người đưa chó đến công viên. “Mỗi lần gặp những con chó chạy tự do, tôi khá bất an vì không biết chúng có hung dữ hay không, trong khi xung quanh có nhiều người lớn tuổi và trẻ nhỏ đang vui chơi”, anh Hải chia sẻ.

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện dọc hai bên bờ kè kênh Nhiêu Lộc, đoạn qua khu vực đường Trường Sa (phường Gia Định) và đường Hoàng Sa (phường Tân Định).

Nhiều chú chó thả rông chạy trên vỉa hè, bãi cỏ bên bờ kênh Nhiêu Lộc, khiến không ít người đi bộ phải dè chừng khi di chuyển qua khu vực này.

Một số trường hợp chó phóng uế ngay trên bãi cỏ, lối đi bộ nhưng không được người dắt dọn dẹp, gây mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Một chú chó thả rông, không rọ mõm nằm nghỉ mát trên vỉa hè đường Trường Sa.

Một số người dân cho biết, nhiều người đưa chó ra công viên đi dạo với tâm lý chủ quan, cho rằng đó là chó cảnh, hiền và không cắn người, nên không rọ mõm hoặc kiểm soát chặt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho những người xung quanh.

Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, hành vi thả rông vật nuôi trong đô thị hoặc để vật nuôi xâm lấn vỉa hè, nơi công cộng có thể bị phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Trường hợp vật nuôi gây thương tích hoặc thiệt hại tài sản, mức phạt từ 2 đến 3 triệu đồng.