Sương mù dày kèm bụi mịn, nhiều khu vực TPHCM ô nhiễm không khí

Ghi nhận của phóng viên Dân trí cho thấy, từ rạng sáng, sương mù bao phủ nhiều tuyến đường như Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp và khu vực ven sông Sài Gòn, khiến các tòa nhà cao tầng trở nên mờ ảo, tầm nhìn tại nhiều đoạn đường bị hạn chế.

Theo ứng dụng AirVisual (thuộc Tổ chức IQAir có trụ sở tại Thụy Sỹ), vào lúc 9h35, nhiều khu vực tại TPHCM ghi nhận chỉ số chất lượng không khí (AQI) vượt ngưỡng 160, ở mức “không lành mạnh”. Nồng độ bụi mịn PM2.5 đạt 70µg/m³, cao gấp 14 lần ngưỡng khuyến cáo trung bình năm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Nhiều tòa nhà ở TPHCM mờ ảo trong sương mù trong sáng 13/1 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện tượng sương mù xuất hiện do tác động của không khí lạnh kết hợp với độ ẩm cao vào sáng sớm, cùng với bụi mịn lơ lửng trong không khí.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, áp cao lạnh lục địa có xu hướng suy yếu dần. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển phía Đông Nam Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ tiếp tục hoạt động ổn định.

Với hình thế thời tiết trên, TPHCM được dự báo duy trì trạng thái hanh khô, độ ẩm giảm, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy nổ. Một số ngày có tiết trời lạnh về đêm và sáng sớm, trong khi ban ngày nắng nhiều, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là người điều khiển phương tiện giao thông, cần chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trong điều kiện sương mù dày nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn.