Sử dụng hợp lý tài nguyên biển và hải đảo để phát triển bền vững

Ngày 17/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã phối hợp tổ chức Diễn đàn khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên biển và hải đảo Việt Nam.

Sự kiện quy tụ các nhà quản lý, khoa học, chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, cùng nhau trao đổi, đối thoại về các giải pháp khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên môi trường biển, bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái biển, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Các đại biểu tham dự diễn đàn (Ảnh: Tiến Thành).

Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề trọng tâm như tổng quan biển, hải đảo Việt Nam, chính sách kinh tế biển xanh, carbon biển xanh, đầu tư vào nguồn vốn thiên nhiên, tiềm năng phát triển kinh tế biển và hải đảo, định hướng phát triển du lịch biển đảo, cũng như phát triển hậu cần nghề cá và chế biến thủy hải sản.

PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Thủy sản Việt Nam, nhấn mạnh sự cấp bách của việc phát triển kinh tế hiệu quả và bền vững dựa trên nền tảng kinh tế biển xanh và kinh tế tuần hoàn.

Ông Hồi cảnh báo về tầm quan trọng của việc bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô tại Biển Đông, khu vực giàu san hô nhất thế giới, bởi sự mất mát này sẽ tác động lớn đến thủy sản biển và nghề cá. Do đó, cần đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và biến đổi đại dương.

Quảng Trị, với đường bờ biển dài hơn 191km, 20 xã/phường giáp biển, 7 cửa biển và nhiều đảo nhỏ gần bờ cùng cảnh quan đẹp, sở hữu nhiều lợi thế để phát triển kinh tế biển.

Ông Trần Đình Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, cho biết tỉnh đã nỗ lực khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên biển và hải đảo. Các khu kinh tế Hòn La, Đông Nam Quảng Trị đã được điều chỉnh quy hoạch phù hợp với chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển.

Ngành nuôi trồng và khai thác hải sản được đẩy mạnh theo hướng khai thác xa bờ, giảm áp lực ven bờ, đồng thời chú trọng khai thác hiệu quả khoáng sản biển ven bờ.

Tàu cá Quảng Trị đánh bắt trên biển (Ảnh: Tiến Thành).

Tỉnh Quảng Trị cũng tích cực triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường biển và hải đảo, thực hiện quản lý rác thải nhựa đại dương, phối hợp triển khai các dự án giảm thiểu rác thải nhựa, tăng cường phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu, duy trì mô hình thu gom rác trên tàu cá và kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Diễn đàn đã nhận được nhiều đóng góp và tham luận từ các nhà khoa học, chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tập trung vào các vấn đề khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên môi trường biển, bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái biển, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Việt Nam, với đường bờ biển dài hơn 3.260km và hơn 3.000 hòn đảo lớn nhỏ, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, sở hữu tiềm năng và lợi thế to lớn để phát triển kinh tế biển.

Vùng biển nước ta có nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng, tạo điều kiện phát triển nhiều loại hình kinh tế biển như nuôi trồng, đánh bắt, khai thác, chế biến thủy hải sản, khai thác tài nguyên, khoáng sản, phát triển kinh tế hàng hải và du lịch biển.

Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang đối mặt với những thách thức ngày càng lớn như suy giảm nguồn lợi thủy sản, tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường biển.

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kinh tế biển không chỉ là động lực tăng trưởng mà còn là biểu tượng cho khát vọng trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.