Sớm thỏa thuận phương án mở rộng quốc lộ 1 Hà Nội - Bắc Giang lên cao tốc

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc mở rộng, nâng cấp dự án quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang thành đường cao tốc.

Theo Bộ Xây dựng, tuyến quốc lộ 1 (QL1) đoạn Hà Nội - Bắc Giang là một phần của tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, kết nối đường bộ liên vận quốc tế (Trung Quốc) và kết nối các tỉnh Đông Bắc với Hà Nội theo quy hoạch tổng thể Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Tuyến đang khai thác với quy mô 4 làn xe theo hình thức BOT từ năm 2016, chưa đáp ứng yêu cầu của đường cao tốc và lưu lượng trên tuyến cơ bản vượt năng lực thông hành theo thiết kế.

Đánh giá việc đầu tư nâng cấp tuyến đường theo quy mô quy hoạch để đáp ứng nhu cầu vận tải, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Bắc nói chung, các tỉnh Đông Bắc nói riêng, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh là rất cần thiết, Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị thúc đẩy tiến độ đầu tư, sớm thực hiện nâng cấp tuyến đường theo quy mô quy hoạch.

Quốc lộ 1 Hà Nội - Bắc Giang (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam với vai trò cơ quan ký kết hợp đồng khẩn trương thỏa thuận với nhà đầu tư về phương án mở rộng, nâng cấp dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang theo hình thức Hợp đồng BOT thành đường cao tốc theo quy định tại Luật Đường bộ năm 2024, hoàn thành và báo cáo Bộ trước ngày 7/6.

Trước đó, gửi văn bản đề xuất đến Bộ Xây dựng, liên danh nhà đầu tư: Công ty CP Đầu tư hạ tầng Đông Sơn, Tổng công ty xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn Đại Dương đề xuất thực hiện nâng cấp dự án QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang với phạm vi đầu tư từ nút giao QL31 (Km 113+985 QL1) đến nút giao với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (Km 153+400 QL1) tổng chiều dài 39,5km.

Dự án được đề xuất đầu tư qua hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 (2027-2028) thực hiện đầu tư nâng cấp tuyến theo quy chuẩn đường cao tốc 6 làn xe với các hạng mục như: Mở rộng dải phân cách, cống chui dân sinh, hoàn thiện hệ thống thoát nước, biển báo, ATGT, đóng nút giao không bảo đảm khoảng cách, lắp đặt thiết bị giao thông thông minh, trạm cân…

Ở giai đoạn phân kỳ, địa phương giải phóng mặt bằng theo quy hoạch và triển khai đường song hành bằng kinh phí địa phương.

Giai đoạn 2 tùy theo tình hình tăng trưởng lưu lượng giao thông thực tế sẽ tiếp tục thi công hoàn chỉnh tuyến theo quy mô 8 làn xe phù hợp với quy hoạch được duyệt.

Tổng mức đầu tư hai giai đoạn khoảng 12.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 cần khoảng 4.000 tỷ đồng. Kinh phí huy động từ nhà đầu tư (vốn chủ sở hữu, vốn vay) và có sự tham gia của vốn Nhà nước.

Riêng kinh phí giải phóng mặt bằng theo quy hoạch và làm đường song hành của địa phương dự kiến khoảng 8.500 tỷ đồng.