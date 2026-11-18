Tại kế hoạch thanh tra năm 2027 vừa ban hành, Thanh tra Chính phủ lập danh sách 49 cuộc thanh tra dự phòng.

Trong đó, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực công thương (Cục IX) được giao thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh kim khí quý, đá quý tại một số doanh nghiệp (trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng và trang sức, mỹ nghệ).

Các doanh nghiệp vào danh sách thanh tra gồm: Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC); Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI; Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ); Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Quý; Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu và một số đơn vị khác có liên quan.

Nếu triển khai, cuộc thanh tra này sẽ bắt đầu vào quý IV/2027, diễn ra trong 45 ngày. Thời kỳ thanh tra từ năm 2024 đến năm 2026.

Một cơ sở của Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội (Ảnh: Mỹ Linh).

Trong danh sách còn có cuộc thanh tra chấp hành quy định pháp luật trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, thu hồi đất phục vụ Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng tại xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng thanh tra là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vũng Áng (Tập đoàn Hoành Sơn); thời gian thanh tra 45 ngày và triển khai dự kiến vào quý III/2027.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ giao Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực miền Trung (Cục II) dự kiến triển khai cuộc thanh tra chấp hành quy định pháp luật trong triển khai Dự án Rivera Park Mũi Né (phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) vào quý III/2027.

Đối tượng thanh tra là Công ty cổ phần đầu tư Reconstituted (đơn vị thành viên thuộc hệ sinh thái Long Giang Land - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang).

Phối cảnh Dự án Rivera Park Mũi Né (Ảnh: Rivera Park).

Cục Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Cục IV) được giao thanh tra phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước và hoạt động mua, bán, xử lý nợ, tài sản tại Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vào quý II/2027. Thời kỳ thanh tra từ năm 2021 tới 2026.

Cuộc thanh tra chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước; mua, quản lý và xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm tại Công ty TNHH MTV quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng các tổ chức, đơn vị liên quan nếu được triển khai sẽ vào quý IV/2027.

Thanh tra Chính phủ nêu rõ, hoạt động thanh tra phải thực hiện đúng thẩm quyền, thủ tục pháp luật, bảo đảm nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, chính xác và khách quan. Đặc biệt không gây cản trở đến hoạt động của cơ quan, đơn vị được thanh tra.

Tại kế hoạch trên, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ yêu cầu các đơn vị trực thuộc nâng cao chất lượng công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra, bảo đảm mọi kết luận, kiến nghị thanh tra đều được thực hiện.

Đối với cuộc thanh tra chưa triển khai hoặc chưa đủ căn cứ tiến hành, Thanh tra Chính phủ yêu cầu đơn vị liên quan xem xét biện pháp cảnh báo, nhắc nhở, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

“Kiên quyết xử lý nghiêm hành vi lợi dụng hoạt động thanh tra để nhũng nhiễu, vụ lợi”, kế hoạch thanh tra nhấn mạnh.