Sau nhiều năm gặp vướng mắc, dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM với tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Nhà thầu đang dồn lực để hoàn tất các hạng mục còn lại, chuẩn bị cho việc vận hành thử nghiệm.

Điểm nhấn của dự án là nhà quản lý trung tâm, được ví như "bộ não" điều hành toàn bộ siêu dự án. Nơi đây tập trung hệ thống máy móc, thiết bị và công nghệ hiện đại, phục vụ công tác giám sát, điều khiển và phối hợp vận hành các công trình kiểm soát triều.

Nhà quản lý trung tâm đóng vai trò đầu mối, giám sát và điều phối hoạt động của toàn bộ hệ thống công trình, đảm bảo các hạng mục kiểm soát triều được vận hành đồng bộ và hiệu quả.

Tại cống kiểm soát triều Mương Chuối, một trong những hạng mục quan trọng nhất, nhà điều hành đã được trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị hiện đại. Từ đây, nhân viên kỹ thuật có thể theo dõi, giám sát và điều khiển hoạt động của các hạng mục công trình theo quy trình vận hành.

Trung tâm điều hành sử dụng hệ thống SCADA (giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu) để giám sát và điều khiển hoạt động của công trình. Tại cống Mương Chuối, việc đóng mở cửa van được điều tiết linh hoạt dựa trên diễn biến mực nước và phương án vận hành chung của toàn dự án, nhằm ngăn chặn triều cường xâm nhập vào khu vực kiểm soát.

Ngoài phòng điều hành trung tâm, nhà quản lý còn bố trí nhiều phòng chức năng hiện đại khác, phục vụ công tác giám sát, quản lý kỹ thuật và phối hợp vận hành toàn bộ hệ thống kiểm soát triều.

Phòng hội trường khang trang, hiện đại cũng được trang bị để phục vụ các cuộc họp, hội nghị và công tác điều phối, trao đổi chuyên môn trong quá trình quản lý, vận hành dự án.

Cống kiểm soát triều Mương Chuối, với khẩu độ 160m, là cống lớn nhất trong 8 công trình cống thuộc dự án. Công trình này có nhiệm vụ điều tiết dòng chảy và kiểm soát ảnh hưởng của triều cường, đồng thời có âu thuyền kích thước 11x150m với 2 cửa âu (11x8,15m) phục vụ tàu thuyền lưu thông.

Hiện tại, các hạng mục chính của dự án đã đạt tiến độ 94-100%. Dự kiến, dự án sẽ được chủ đầu tư vận hành kỹ thuật vào cuối tháng 11 và khánh thành trong tháng 12, chính thức đưa công trình vào khai thác sau thời gian dài chờ đợi.

Ông Nguyễn Văn Số (70 tuổi) bày tỏ niềm hy vọng: "Nhìn dự án đang dần về đích, tôi rất mong công trình sẽ phát huy hiệu quả, khắc phục bài toán ngập do triều cường để người dân đỡ cực khổ".

Khi đi vào vận hành đồng bộ, dự án, bao gồm cống Mương Chuối, 7 cống kiểm soát triều lớn khác, hệ thống đê bao, trạm bơm và công trình quan trắc, sẽ tạo thành mạng lưới kiểm soát triều quy mô lớn, góp phần kiểm soát triều cường, giảm ngập cho khu vực trung tâm và các vùng lân cận, hỗ trợ tiêu thoát nước mưa, cải thiện môi trường và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của TPHCM.