Shipper bị đồng nghiệp đánh liên tiếp vào đầu tại quán nước ở TPHCM

Ngày 6/5, Công an phường Tân Hưng đang xác minh vụ một nam shipper bị đồng nghiệp hành hung tại quán nước trên địa bàn.

Cùng ngày, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam shipper bị tấn công khi đang chờ nhận đơn tại quán nước trên đường số 49 (phường Tân Hưng).

Nam shipper bị đồng nghiệp đánh liên tiếp vào đầu khi chờ nhận đơn tại quán nước ở TPHCM (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ camera an ninh của quán cho thấy, hai shipper xảy ra cự cãi trong lúc chờ lấy hàng. Bất ngờ, một người lao vào đánh liên tiếp vào vùng đầu đối phương, trong khi nạn nhân chỉ biết ôm đầu chống đỡ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh H.T.P. (SN 1990, ngụ phường Tân Hưng), xác nhận anh là nạn nhân trong vụ việc. Theo anh P., gần 12h ngày 5/5, anh đến quán nước trên để nhận đơn thì xảy ra mâu thuẫn với một shipper khác.

“Chúng tôi làm chung hãng nhưng không quen biết nhau từ trước. Khi nói chuyện về tuyến đường giao hàng thì phát sinh tranh cãi, sau đó người này bất ngờ lao vào đánh tôi”, anh P. kể.

Công an phường Tân Hưng đang xác minh và mời các bên liên quan lên làm việc.