Sau vụ lật phà tự chế, Cần Thơ rà soát toàn bộ phương tiện thủy

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên vừa có văn bản chấn chỉnh tình trạng sử dụng phương tiện thủy tự chế, đồng thời tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và phòng, chống tai nạn đuối nước trên địa bàn.

Theo UBND TP Cần Thơ, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã tham gia cứu nạn, cứu hộ 19 vụ việc liên quan đến đuối nước, cứu được 3 người, có 18 người tử vong, trong đó có 5 trẻ em dưới 18 tuổi.

Đáng chú ý, ngày 9/10, trên tuyến sông thuộc khu vực Trà Cú, phường Ngã Năm, xảy ra vụ lật vỏ lãi khiến một người tử vong. Khoảng 9h30 cùng ngày, nạn nhân điều khiển vỏ lãi chạy thử máy để chuẩn bị tham gia giải đua thì phương tiện bất ngờ gãy đôi, lật úp và chìm xuống sông.

Chiếc vỏ lãi gãy đôi khi đang chạy khiến 1 người tử vong (Ảnh: Hồng Nhung).

Tiếp đó, khoảng 14h ngày 20/10, tại kênh Nông Dân, khu vực 2, phường Vị Tân, xảy ra vụ lật bè tự chế khiến 2 học sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, nhóm 8 học sinh lớp 12A, Trường THPT Vị Thanh, sử dụng bè được ghép từ 4 thùng phuy nhựa để qua kênh. Trong quá trình di chuyển, bè mất cân bằng rồi lật úp, khiến 2 em tử vong do đuối nước.

Các vụ việc trên cho thấy nguy cơ mất an toàn khi sử dụng phương tiện thủy tự chế, vỏ lãi độ chế, cũng như việc thiếu các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình lưu thông, thử nghiệm phương tiện trên sông, kênh, rạch.

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã có văn bản yêu cầu chấn chỉnh tình trạng sử dụng phương tiện thủy tự chế, đồng thời tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và phòng, chống tai nạn đuối nước trên địa bàn.

Cụ thể, Công an thành phố được giao chỉ đạo lực lượng Cảnh sát đường thủy và công an cấp xã tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm. Lực lượng chức năng phải rà soát các bến khách ngang sông, điểm qua lại và những cá nhân, cơ sở sử dụng hoặc độ chế phương tiện thủy tự chế để chở người.

Sở Xây dựng có trách nhiệm tăng cường kiểm tra điều kiện hoạt động của phương tiện, bến thủy nội địa; phối hợp rà soát nhu cầu đi lại tại các khu vực bị chia cắt bởi sông, kênh, rạch để đề xuất xây dựng cầu dân sinh, tổ chức bến khách ngang sông an toàn hoặc triển khai giải pháp kết nối phù hợp.

Đối với ngành giáo dục, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tăng cường tuyên truyền kỹ năng phòng, chống đuối nước; quán triệt học sinh tuyệt đối không tự ý sử dụng bè, phương tiện thủy tự chế để qua sông, kênh, rạch.

Các trường học cần phối hợp với gia đình quản lý, giám sát học sinh, nhất là ngoài giờ học và trong thời gian nghỉ.

UBND các xã, phường được yêu cầu rà soát, xác định những vị trí nguy hiểm, khu vực nước sâu, dòng chảy xiết và các bến bãi tự phát; yêu cầu chấm dứt việc sử dụng phương tiện tự chế không bảo đảm an toàn, xử lý các bến, điểm qua lại trái quy định.

Bên cạnh đó, chính quyền cơ sở phải tổ chức cắm biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm, tuyên truyền người dân trang bị áo phao và dụng cụ nổi cứu sinh khi tham gia giao thông đường thủy.

Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về công tác quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ mất an toàn thuộc phạm vi quản lý.