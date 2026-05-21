Sau "tối hậu thư", khu biệt thự đổ sập trong bão ở Hà Tĩnh giờ ra sao?

Ngày 21/5, ghi nhận của phóng viên Dân trí cho thấy hàng loạt căn biệt thự thuộc Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành, nằm trên địa bàn 2 xã Tiên Điền và Cổ Đạm (Hà Tĩnh), vẫn chưa được khắc phục, sửa chữa sau sự cố đổ sập trong mùa mưa bão năm 2025.

Nhiều căn biệt thự vẫn trong tình trạng hoang tàn, đổ nát, không có dấu hiệu tập trung nhân lực để xử lý hay tái thiết đồng bộ. Khu vực này hiện vắng người qua lại.

Chủ đầu tư dựng hàng rào thép gai bao quanh khu vực biệt thự đổ sập (Ảnh: Dương Nguyên).

Diễn biến mới nhất cho thấy chủ đầu tư trước đó thuê nhân công dựng hàng rào thép gai và cắm nhiều biển cảnh báo nhằm ngăn người dân, du khách đi vào khu vực nguy hiểm.

Lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm cho biết địa phương được UBND tỉnh giao theo dõi việc khắc phục các hạng mục hư hỏng. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn chưa đưa ra phương án xử lý cụ thể do còn vướng mắc một số vấn đề.

Trước đó, vào cuối tháng 3, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương xử lý sự cố sập đổ hàng loạt biệt thự và hạng mục công trình xảy ra tại dự án nêu trên.

Nhiều biển cảnh báo khu vực nguy hiểm được cắm tại hiện trường (Ảnh: Dương Nguyên).

Theo nội dung văn bản, kết luận sự cố vẫn chưa được các bên liên quan thống nhất triển khai, dẫn đến chậm trễ trong công tác khắc phục.

UBND tỉnh đề nghị Công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành (chủ đầu tư) tập trung nguồn lực triển khai khắc phục sự cố, hoàn thành trước ngày 30/4 nhằm đảm bảo an toàn công trình, phục vụ khai thác trước mùa mưa bão năm 2026. Trường hợp chậm trễ gây ra các hệ lụy, chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Tĩnh, sự cố xảy ra trong các ngày 27-29/9/2025, khi bão Bualoi đổ bộ vào khu vực ven biển Hà Tĩnh. Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy 23 căn biệt thự giáp biển bị sập đổ một phần hoặc hư hỏng nặng. Một số hạng mục khác như kè biển, bể bơi, tường rào cũng bị hư hỏng nghiêm trọng.

Những căn biệt thự nằm im lìm, chưa có dấu hiệu được khắc phục (Ảnh: Dương Nguyên).

Về nguyên nhân, Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết có cả yếu tố khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhấn mạnh nguyên nhân chủ yếu đến từ yếu tố con người. Chủ đầu tư không thi công tuyến kè biển theo giấy phép được cấp, mà xây dựng phương án kè khác chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Giải pháp thiết kế của tuyến kè không phép được xác định là không bảo đảm khả năng chịu lực. Ngoài ra, quá trình thi công kè cũng bị kết luận là chưa tuân thủ đầy đủ hồ sơ thiết kế, không chuẩn so với bản vẽ hoàn công.

Dự án nêu trên có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, quy mô hơn 121ha, bao gồm 557 căn biệt thự, liền kề và nhà thương mại.