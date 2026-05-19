Sau siết phạt tiếng ồn, karaoke ở TPHCM vẫn gây ám ảnh về đêm

Một chiều giữa tháng 5, tại căn nhà nhỏ trên đường Đào Trinh Nhất (phường Linh Xuân, TPHCM), một người phụ nữ mang loa kéo đặt trước cửa nhà rồi ngồi một mình ca hát. Tiếng nhạc phát ra ở mức vừa phải, không quá chói tai như những dàn karaoke công suất lớn thường thấy.

Sau khi Nghị định 282/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt hành vi gây tiếng ồn có hiệu lực, tình trạng hát karaoke bằng loa kéo tại các khu dân cư ở TPHCM bước đầu đã giảm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vấn nạn karaoke tự phát vẫn còn tồn tại ở một số khu vực, tiếp tục trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người dân.

Tiếng karaoke thưa dần giữa tuần

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, tình trạng người dân mở karaoke bằng loa kéo tại nhiều khu dân cư ở TPHCM đã giảm đáng kể so với trước đây. Trong các ngày giữa tuần, tiếng ồn từ loa kéo không còn xuất hiện phổ biến như trước. Tuy nhiên, vào cuối tuần, nhiều khu vực lại trở nên náo nhiệt khi người dân tụ tập ăn uống, hát hò kéo dài nhiều giờ.

Người dân cho biết, gần đây, tình trạng mở loa kéo hát karaoke đã giảm đáng kể. Nhiều người cũng chủ động hạ âm lượng hoặc kết thúc sớm để tránh ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh.

Phóng viên có mặt tại giao lộ Đỗ Mười - Lê Trọng Tấn (phường Dĩ An), chứng kiến một người đàn ông mang theo loa kéo ngồi hát và bán hàng rong.

Giữa dòng xe cộ đông đúc, người đàn ông thi thoảng cất tiếng hát rồi đưa tay mời người đi đường ghé mua hàng. Trên chiếc loa kéo cũ kỹ treo lỉnh kỉnh móc khóa, bàn chải cùng nhiều vật dụng sinh hoạt cá nhân. Âm lượng chiếc loa chỉ vừa đủ nghe trong phạm vi gần, không đủ át tiếng xe cộ hay gây náo động khu vực.

Khác với những ngày giữa tuần, vào tối thứ 7 và chủ nhật, không ít khu dân cư tại TPHCM trở nên huyên náo bởi những cuộc nhậu kèm karaoke kéo dài nhiều giờ. Tiếng nhạc lớn cùng âm thanh micro vang vọng từ các dàn loa kéo khiến nhiều người dân mệt mỏi.

Cứ cuối tuần lại ám ảnh tiếng karaoke

Tối cuối tuần (9/5), dọc đại lộ Phạm Văn Đồng, một trong những tuyến đường kinh doanh sầm uất bậc nhất TPHCM, nhiều quán ăn, quán nhậu ven đường bắt đầu đông khách từ khoảng 20h.

Dọc tuyến đường, nhiều người chạy xe máy chở theo loa kéo cỡ lớn cùng bánh kẹo len lỏi vào từng quán để chào bán, đồng thời cho khách thuê hát karaoke ngay tại chỗ. Chỉ cần khách đồng ý, những chiếc loa nhanh chóng được đặt gần bàn nhậu, tiếng nhạc và tiếng hát lập tức vang lên.

Anh H. (32 tuổi), người cho thuê loa kéo, cho biết, anh đã gắn bó với công việc này khoảng 4 năm nay. Mỗi tối từ 18h đến 22h, anh chở theo loa chạy dọc đại lộ Phạm Văn Đồng, vừa mở nhạc để thu hút khách, vừa ghé các quán ăn, quán nhậu để bán bánh kẹo. Khi khách có nhu cầu hát karaoke, anh sẽ lắp loa và chuẩn bị micro ngay tại chỗ.

“Trước đây khách hát nhiều lắm, gần như quán nào cũng có người thuê loa ca hát. Nhưng dạo này thưa hơn rồi, chủ yếu đông vào tối thứ 7, chủ nhật hoặc những hôm có tiệc tụ tập”, anh H. nói.

Thời điểm phóng viên ghi nhận, vẫn có trường hợp người thuê loa kéo, hát đến gần 23h. Việc hát karaoke giữa đêm khuya ảnh hưởng đến việc sinh hoạt, nghỉ ngơi của nhiều hộ dân xung quanh.

Sống gần khu vực này, anh P.V.H. (SN 1997) cho biết, tình trạng hát karaoke tại các quán nhậu ven đường thường kéo dài đến khuya, nhất là vào cuối tuần.

“Nhiều hôm đang nghỉ ngơi mà tiếng nhạc cứ dội thẳng vào nhà. Có lúc 11h khuya vẫn còn hát, trẻ con học bài hay người lớn tuổi ngủ nghỉ đều bị ảnh hưởng. Người ta vui chơi thì cũng nên nghĩ tới hàng xóm. Đêm khuya rồi mà hát lớn quá thì ai chịu nổi”, anh H. bức xúc.

Ngại góp ý vì sợ nảy sinh mâu thuẫn

Bên cạnh các dịch vụ cho thuê loa kéo hoạt động nhộn nhịp, nhiều nhóm thực khách ăn nhậu dọc đường Phạm Văn Đồng cũng chủ động chuẩn bị sẵn loa để hát hò. Tại một số khu vực, tiếng nhạc phát ra từ loa cùng lúc hòa lẫn tiếng cụng ly, tiếng reo hò kéo dài đến khuya.

Lúc 22h10, trên đường Tô Hiệu (phường Phú Thạnh), một nhóm 4 người mang loa kéo ra vỉa hè, vừa ăn uống vừa hát karaoke. Chiếc loa được đặt sát mép đường, tiếng nhạc vang vọng cả một khu phố.

Người dân sống gần khu vực cho biết, tình trạng tụ tập hát karaoke trên vỉa hè thường xuyên diễn ra vào dịp cuối tuần. Dù âm lượng không quá lớn như tại các quán nhậu đông khách, việc hát hò kéo dài vào ban đêm vẫn ảnh hưởng đến sinh hoạt, nghỉ ngơi của các hộ dân xung quanh.

“Nhu cầu giải trí, hát karaoke thì không ai cấm, nhưng theo tôi nên mở âm lượng vừa phải và hát trong khung giờ phù hợp để tránh ảnh hưởng đến người khác. Nhiều lúc hàng xóm sang nhắc nhở dễ xảy ra mâu thuẫn nên ai cũng ngại góp ý. Tôi đã phản ánh với chính quyền và mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý dứt điểm hơn”, anh T.C. (SN 1989) chia sẻ.