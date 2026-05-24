Sau cuộc gọi cho gia đình, người đàn ông được phát hiện tử vong ở Biển Hồ

Chiều 24/5, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp cơ quan chức năng tìm kiếm và đưa thi thể một người đàn ông lên bờ ở khu vực Biển Hồ (xã Biển Hồ, Gia Lai).

Theo thông tin từ công an, khoảng 11h30 cùng ngày, người dân trình báo phát hiện một số vật dụng cá nhân tại khu vực du lịch Biển Hồ. Khi có mặt tại hiện trường, Công an xã Biển Hồ ghi nhận quần áo, điện thoại cùng một thư tuyệt mệnh.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân ở khu vực Biển Hồ (Ảnh Chí Anh).

Nhận định có người nghi tự tử, lực lượng Công an xã Biển Hồ phối hợp cùng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn huy động gần 10 cán bộ, chiến sĩ tổ chức tìm kiếm nạn nhân dưới hồ.

Khu vực xảy ra vụ việc có địa hình dốc, nhiều đá nhọn và diện tích mặt nước rộng, khiến công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Đến gần 14h cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa thi thể nạn nhân lên bờ (Ảnh: Chí Anh).

Qua xác minh, nạn nhân là anh P.T.D. (SN 1989, trú tại phường Thống Nhất, Gia Lai). Theo người thân, anh D. rời khỏi nhà từ khoảng 8h ngày 23/5. Đến tối cùng ngày, anh có gọi điện về cho gia đình để nói chuyện rồi mất liên lạc.

Cơ quan công an đang phối hợp làm rõ nguyên nhân tử vong của người đàn ông nêu trên.