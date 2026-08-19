Sau cảnh cáo, cựu giám đốc ban quản lý dự án ở Huế bị khai trừ khỏi Đảng

Ngày 19/8, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã có thông báo về việc thi hành kỷ luật đối với ông Hà Xuân Hậu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thành phố Huế.

Theo thông báo của Ban Thường vụ Thành ủy Huế, trong thời gian giữ chức vụ, ông Hậu đã thiếu trách nhiệm, vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ông Hậu vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Ông Hà Xuân Hậu (người khoanh tay) bị khai trừ khỏi Đảng sau khi cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Ảnh: Công an cung cấp).

Ông Hà Xuân Hậu đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế khởi tố, bắt tạm giam về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn thành phố Huế (tên khác là Nhà máy xử lý rác Hương Bình).

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Hà Xuân Hậu.

Trước đó, ông Hà Xuân Hậu đã bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế thi hành kỷ luật cảnh cáo liên quan các sai phạm tại dự án Nhà khách Thành ủy Huế.

Nhiều công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thành phố Huế làm chủ đầu tư bị chậm tiến độ kéo dài (Ảnh: Cao Tiến).

Cùng bị kỷ luật cảnh cáo còn các ông Đặng Quang Ngọc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thành phố Huế; Trần Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định thuộc đơn vị này.

Liên quan dự án nêu trên, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế còn quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách Đảng ủy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thành phố Huế (nhiệm kỳ 2025-2030); kỷ luật kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 2 cựu cán bộ của Ban.

Ngoài các công trình nêu trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thành phố Huế còn làm chủ đầu tư hàng loạt dự án trọng điểm khác nằm ở địa bàn thành phố, như tuyến đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, đường Chợ Mai - Tân Mỹ, Quảng trường Văn hóa, Thể thao thành phố Huế, bãi chôn lấp rác dự phòng Phú Sơn, Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Lưới 3,… Phần lớn các dự án này đều bị chậm tiến độ, chưa hoàn thành.