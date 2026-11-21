Đây là quy định mới đáng chú ý trong Luật Nhà ở 2026 vừa được Quốc hội thông qua sáng 21/11. Luật gồm 13 chương, 129 điều, sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/7/2027.

Với luật vừa thông qua, Quốc hội nêu rõ chính sách phát triển nhà ở để hướng tới mục tiêu mọi người đều có chỗ ở thông qua việc thúc đẩy phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, đa dạng phân khúc nhà ở để bán, cho thuê mua, cho thuê phù hợp với khả năng chi trả của người dân.

Bên cạnh nhà ở để bán, Nhà nước ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở chính sách; có chính sách hỗ trợ nhà ở cho cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước.

Người có từ 2 con, người độc thân đang nuôi con nhỏ được ưu tiên về nhà ở xã hội

Luật nêu rõ các định nghĩa về nhà ở. Trong đó, nhà ở xã hội là một loại nhà ở chính sách, được đầu tư xây dựng theo dự án để bán, cho thuê mua, cho thuê cho các đối tượng theo quy định của luật.

Các đại biểu Quốc hội thống nhất cao thông qua Luật Nhà ở (Ảnh: Minh Nam).

Liên quan nhà ở xã hội, Luật quy định các đối tượng để được mua, thuê mua nhà ở xã hội phải đáp ứng điều kiện chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại tỉnh, thành phố nơi có dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đó.

Người có nhà ở dưới diện tích tối thiểu theo quy định của Chính phủ hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cũng sẽ được mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Chính phủ sẽ quy định chi tiết điều kiện về nhà ở và thu nhập; trình tự, thủ tục xác nhận đối tượng, điều kiện được hỗ trợ nhà ở xã hội.

Về nguyên tắc, việc hỗ trợ nhà ở xã hội phải bảo đảm công khai, minh bạch, có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cộng đồng dân cư và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Luật cũng nêu rõ thực hiện hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên trước đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người có từ 2 con đẻ trở lên mà có con sinh kể từ ngày 1/7/2026, người độc thân đang nuôi con nhỏ…

Giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội được xác định theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí thu hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở.

Không được tự do bán lại nhà ở xã hội

Liên quan quy định bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội, Luật mới nêu rõ trong thời hạn 5 năm kể từ ngày bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội đã thanh toán đủ tiền mua, thuê mua nhà ở mà có nhu cầu bán nhà ở này, thì chỉ được bán lại cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, hoặc bán lại cho đối tượng thuộc trường hợp được mua nhà ở xã hội.

Giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội này trong hợp đồng mua bán với chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh (Ảnh: Minh Nam).

Sau 5 năm kể từ ngày đã thanh toán đủ tiền mua, thuê mua nhà ở, bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở này cho đối tượng thuộc trường hợp được mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật này nếu đã được cấp Giấy chứng nhận.

Cũng theo quy định của luật, bên thuê, thuê mua nhà ở xã hội chỉ được sử dụng nhà ở phục vụ vào mục đích ở cho bản thân và thành viên trong gia đình trong thời gian thuê, thuê mua. Nếu không còn nhu cầu thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì chấm dứt hợp đồng và phải trả lại nhà ở này.

Trường hợp bán, cho thuê mua nhà ở xã hội vi phạm quy định của luật này về đối tượng hoặc điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội thì hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở vô hiệu và bên mua, thuê mua phải bàn giao lại nhà ở cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, đơn vị quản lý nhà ở xã hội.

Luật quy định nếu không bàn giao lại nhà ở, UBND cấp tỉnh nơi có nhà ở tổ chức cưỡng chế để thu hồi lại nhà ở đó.

Giải trình thêm về việc bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh khẳng định dự thảo luật đã được rà soát về việc bán lại nhà ở xã hội bảo đảm hạn chế tối đa hành vi trục lợi chính sách nhà ở xã hội.

Về việc nghiên cứu có cơ chế cho phép bán lại nhà ở xã hội (trước hoặc sau 5 năm) cho Quỹ nhà ở nếu có nhu cầu, Chính phủ giải thích theo quy định tại dự thảo luật, Quỹ nhà ở được thành lập nhằm đầu tư, tạo lập quỹ nhà ở cho thuê thuộc tài sản công.

Việc cho phép bán lại nhà ở xã hội (trước hoặc sau 5 năm) cho Quỹ nhà ở nếu có nhu cầu sẽ dẫn đến tình trạng phân tán nhà ở thuộc tài sản công rải rác trong các dự án, vừa có sở hữu tư nhân, vừa có sở hữu Nhà nước, gây khó khăn trong quản lý, vận hành quỹ nhà ở thuộc tài sản công, tăng chi phí quản lý nhà ở này.

“Do đó, liên quan đến nội dung này, Chính phủ đề nghị chỉ bán lại cho đối tượng thuộc trường hợp được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội”, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh.