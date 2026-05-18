Sạt lở ở Lào Cai, 28 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp

Ngày 18/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lương Văn Thu, Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Thượng (tỉnh Lào Cai) cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 năm 2025, trên địa bàn xảy ra tình trạng sạt lở ven suối Ngòi Hút thuộc thôn Làng Chạng, khiến 28 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp, đe dọa tới tính mạng và tài sản của nhân dân.

Nhiều ngôi nhà ven suối Ngòi Hút bị sạt lở nghiêm trọng do mưa bão hồi tháng 10/2025 (Ảnh: Hoàng Đức).

Theo đó, bờ kè phía sau các ngôi nhà này bị sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ tiếp tục sạt lở nếu có mưa lũ, khiến cuộc sống của người dân luôn bất an. Cụ thể, có khoảng 900m bờ kè suối đang trong tình trạng sạt lở nghiêm trọng, nhiều mảng bê tông, rọ đá, đá cuội... bị dòng nước lũ đánh sập vẫn ngổn ngang dưới lòng suối.

Tại hiện trường, phía sát bờ suối Ngòi Hút, cả một dãy dài các ngôi nhà nằm chênh vênh trơ móng, một phần bị sạt trượt xuống suối, bờ kè nhiều đoạn nứt gãy, hở hàm ếch, để lại bờ đất trơ trọi, dễ bị sạt lở.

Hiện trạng sạt lở tại ven suối Ngòi Hút. Ảnh chụp vào ngày 16/5 (Ảnh: Hoàng Đức).

"Do các hộ dân đã sinh sống tại khu vực trên lâu năm, ngôi nhà cũng là tài sản lớn, duy nhất của họ, nên hiện nay người dân vẫn bám trụ, chưa di dời. Trước tình hình trên, chính quyền cũng đã nhiều lần tuyên truyền với nhân dân để đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ", ông Thu nói.

Có khoảng 900m bờ kè dọc suối Ngòi Hút bị sạt lở, đe dọa trực tiếp tới 28 hộ dân sống ven suối (Ảnh: Hoàng Đức).

Ông cũng nhấn mạnh, chính quyền cũng đã triển khai các giải pháp gia cố tạm thời tại những vị trí xung yếu, đồng thời đề xuất đầu tư tuyến kè chống sạt lở dài khoảng 900m để bảo vệ khu dân cư và diện tích đất sản xuất. Ngoài ra, xã đang kiến nghị cấp có thẩm quyền cho phép tận dụng đá, sỏi bồi lắng lòng suối sau lũ để người dân tự gia cố tạm thời phần móng nhà và bờ suối.