Sắp trình Quốc hội cơ chế đặc thù gỡ vướng hàng nghìn dự án tồn đọng

Sáng 12/4, với 457/457 đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành thông qua điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Chương trình sẽ được điều chỉnh trong đợt 2 của kỳ họp.

Trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu thay mặt Chính phủ trình Quốc hội tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bổ sung chương trình kỳ họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất bổ sung 4 nội dung vào chương trình kỳ họp thứ nhất để Quốc hội xem xét thông qua, gồm:

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI (Ảnh: Minh Châu).

+ Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

+ Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm chế định luật sư công

+ Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

+ Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị thời gian làm việc của Quốc hội trong đợt 2 của kỳ họp kéo dài thêm nửa ngày, đồng thời điều chỉnh thời gian tiến hành một số nội dung liên quan cho phù hợp và bố trí thêm nội dung vào những phiên họp đang có khoảng thời gian dự phòng.

Dự kiến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ bế mạc vào chiều 23/4.

Hôm 9/4, báo cáo trước Quốc hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định thời gian qua Chính phủ đã tập trung xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ông cho biết tới đây Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung xử lý dứt điểm các dự án vướng mắc kéo dài theo thẩm quyền và đề xuất phương án xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, hoàn thành trong quý III/2026.

Cụ thể, Chính phủ sẽ hoàn thành các phương án và ban hành đầy đủ các quy định để xử lý triệt để khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án tồn đọng, các dự án sử dụng đất trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát, bản án và các vi phạm pháp luật về đất đai đến trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến ngày 31/3/2025, cả nước ghi nhận có 4.489 dự án, đất đai gặp khó khăn, vướng mắc, tương ứng hơn 198.000ha với tổng mức đầu tư là trên 3,3 triệu tỷ đồng.

Đến nay, 1.022 dự án (chiếm 23%) đã được giải quyết; đã báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép chuẩn bị ban hành chính sách đặc thù để tháo gỡ 2.610 dự án, đất đai (chiếm 58%). Còn lại 857 dự án, đất đai với quy mô hơn 53.600ha với tổng mức đầu tư gần 695.000 tỷ đồng cần tiếp tục rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

Liên quan nội dung về việc lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, tại Hội nghị Trung ương khóa XIV diễn ra hồi đầu tháng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý chủ trương này, đồng thời giao Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ căn cứ chủ trương của Trung ương chỉ đạo Chính phủ hoàn chỉnh Đề án, hồ sơ theo quy định để trình tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định.