Sáng nay, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV họp phiên đầu tiên

Tối 22/1, Đại hội XIV của Đảng công bố danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV (180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết).

Trong đó, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng 7 Ủy viên Bộ Chính trị khác, tiếp tục được tín nhiệm tái cử Trung ương khóa mới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ảnh: Nhân Dân).

Theo thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư Đại hội XIV của Đảng, hôm nay (23/1), buổi sáng, đại biểu Đại hội nghỉ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất; buổi chiều, Đại hội họp phiên bế mạc.

Theo thông lệ và quy định hiện nay, Đoàn Chủ tịch sẽ trình đề án và đề nghị số lượng Ủy viên Bộ Chính trị để Trung ương thảo luận, biểu quyết về số lượng Ủy viên Bộ Chính trị.

Đoàn Chủ tịch sẽ báo cáo danh sách những nhân sự được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đề cử vào Bộ Chính trị.

Tiếp đó sẽ tiến hành ứng cử, đề cử; họp tổ để thảo luận. Đoàn Chủ tịch sẽ tổng hợp danh sách những người tự ứng cử, được đề cử; đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo hội nghị xem xét, quyết định.

Sau đó sẽ lấy phiếu xin ý kiến của hội nghị đối với những người ứng cử, được đề cử tại hội nghị (nếu cần); lập danh sách bầu cử, hội nghị biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử Bộ Chính trị.

Bước cuối cùng là bầu cử, kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử.

Việc bầu Tổng Bí thư được thực hiện ngay tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất. Đoàn Chủ tịch sẽ báo cáo về yêu cầu, tiêu chuẩn và dự kiến nhân sự Tổng Bí thư được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII giới thiệu, ý kiến giới thiệu của Bộ Chính trị khóa mới, kết quả giới thiệu nhân sự Tổng Bí thư của Đại hội để hội nghị tham khảo.

Tiếp đó, Trung ương sẽ họp tổ để thảo luận và tiến hành ứng cử, đề cử. Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách những người tự ứng cử, được đề cử; đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo hội nghị xem xét, quyết định.

Bước tiếp theo là lấy phiếu xin ý kiến của hội nghị đối với những người ứng cử, được đề cử tại hội nghị (nếu cần). Lập danh sách bầu cử, hội nghị biểu quyết thông qua số lượng, danh sách bầu cử và tiến hành bầu cử, kiểm phiếu rồi công bố kết quả bầu cử.

Sau bầu Tổng Bí thư, Tổng Bí thư khóa mới sẽ thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo đề án và đề nghị số lượng Ủy viên Ban Bí thư. Quy trình bầu cử diễn ra tương tự với các bước: thảo luận, ứng cử, đề cử, chốt danh sách bầu cử và công bố kết quả.

Ngoài các Ủy viên Ban Bí thư do Ban Chấp hành Trung ương bầu, một số thành viên Ban Bí thư do Bộ Chính trị phân công theo quy định.

Hội nghị cũng sẽ bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo quy chế bầu cử trong Đảng, việc bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả bầu được báo cáo và công bố trước khi Đại hội bế mạc vào chiều cùng ngày.