Sản phụ bị hành hung trong khuôn viên bệnh viện ở Lâm Đồng

Ngày 7/4, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một sản phụ bị hành hung tại Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng (khu vực Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng). Theo đó, hình ảnh trong clip thể hiện thai phụ đứng tại sân bệnh viện, bất ngờ bị một người đàn ông tát mạnh vào mặt. Chứng kiến sự việc, nhiều người bất bình.

Liên quan vụ việc, Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng thông tin, thai phụ xuất hiện trong video là chị P.T.K.L. (20 tuổi, trú tại thôn 19, xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng). Chị này mang song thai 33 tuần.

Một góc Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng (Ảnh: Khánh Hồng).

Trước đó, trưa 3/4, chị L. có dấu hiệu chuyển dạ sinh non nên đến bệnh viện để được thăm khám.

Sau khi thăm khám, chị L. ra sân bệnh viện nói chuyện với một người đàn ông thì xảy ra vụ việc. Ngay sau đó, điều dưỡng và nhân viên y tế can thiệp, đưa sản phụ đến nơi an toàn.

Đại diện bệnh viện cho biết chưa xác định rõ danh tính người đàn ông, tuy nhiên, bước đầu ghi nhận người này có mối quan hệ tình cảm với sản phụ.

Sau sự việc, chị L. được tiếp tục theo dõi và chăm sóc y tế. Đến khoảng 4h30 ngày 6/4, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật lấy thai nhi. Hai bé gái chào đời với cân nặng lần lượt 1,5kg và 1,7kg, hiện được chăm sóc tại khoa nhi sơ sinh do sinh thiếu tháng.

Sau ca mổ, sức khỏe sản phụ dần ổn định, tỉnh táo, các chỉ số sinh hiệu bình thường.