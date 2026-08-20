Sân bay Phù Cát sắp đón chuyến bay quốc tế đầu tiên sau nâng cấp

Ngày 20/8, ông Võ Văn Chín, Trưởng phòng dự án 1, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị đang tập trung hoàn tất các hạng mục cuối, phấn đấu đưa đường cất hạ cánh số 2 vào bay hiệu chuẩn đầu tháng 9.

Theo chủ đầu tư, những ngày này trên công trường đang được triển khai khẩn trương với hơn 800 cán bộ, kỹ sư, công nhân và hàng trăm thiết bị cơ giới, chia thành nhiều mũi thi công.

Phần mặt đường băng trong phạm vi đường cất hạ cánh số 2 đã cơ bản hoàn thiện (Ảnh: Doãn Công).

Các hạng mục cuối gồm vệ sinh, hoàn thiện mặt đường băng, thi công rãnh chống trượt, lắp đặt hệ thống cáp điện, đèn tín hiệu và thiết bị điều khiển bay.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thiện và kiểm tra, đường cất hạ cánh số 2 dự kiến bay hiệu chuẩn đầu tháng 9 và đưa vào khai thác thương mại từ tháng 10 này.

Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại sân bay Phù Cát có tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng. Sau gần một năm thi công, các hạng mục chính cơ bản hoàn thành, trong đó đường băng số 2 đã hoàn thiện kết cấu bê tông.

Sau nâng cấp, sân bay Phù Cát có thể khai thác các loại tàu bay Code C như A320, A321 và tương đương; khi có nhu cầu có thể tiếp nhận tàu bay Code E.

Công nhân làm sạch rãnh chống trượt trên mặt đường băng (Ảnh: Doãn Công).

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết sân bay Phù Cát sẽ hoàn thành đường cất hạ cánh số 2 theo tiêu chuẩn khai thác 4E, tiếp đón các chuyến bay charter (bay thuê chuyến) quốc tế đầu tiên đưa khách đến Gia Lai.

Tỉnh Gia Lai kỳ vọng các chuyến bay charter quốc tế có thể được khai thác vào cuối năm nay, hướng tới đón các chuyến bay quốc tế thường xuyên từ năm 2027, góp phần tăng kết nối hàng không, thu hút du khách và thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch.