Sân bay Long Thành kích hoạt hệ thống cấp điện nguồn, sẵn sàng vận hành thử

Ngày 10/6, Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Công ty Điện lực thành phố Đồng Nai đóng điện thành công và đưa vào vận hành toàn bộ các xuất tuyến đường dây 22kV từ Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành vào trạm điện tiếp nhận nguồn (PWR-ACV) theo thiết kế được phê duyệt.

Theo Ban Quản lý dự án, đây là cột mốc quan trọng nhằm bảo đảm nguồn điện ổn định, liên tục cho công tác vận hành thử nghiệm và khai thác đồng bộ các hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án sân bay Long Thành (phường Long Thành, thành phố Đồng Nai).

Kỹ sư điện hoàn thiện hệ thống đấu nối nguồn điện tại công trường sân bay Long Thành (Ảnh: Phú Việt).

Trước đó, ngày 16/12/2025, Công ty Điện lực Đồng Nai khánh thành công trình Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành và đường dây đấu nối. Công trình được hoàn thành vượt tiến độ, đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn điện chất lượng cao, ổn định phục vụ quá trình xây dựng và khai thác sân bay.

Dự án Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành và đường dây đấu nối có tổng mức đầu tư hơn 158 tỷ đồng. Công trình gồm đường dây 110kV hai mạch dài 3,8km, hai máy biến áp với tổng công suất 80 MVA và sáu xuất tuyến 22kV cấp điện trực tiếp cho các phụ tải của sân bay.

Trạm được thiết kế theo mô hình trạm biến áp 110kV không người trực. Toàn bộ hệ thống giám sát, điều khiển được số hóa, vận hành từ xa thông qua hệ thống SCADA và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế IEC 61850. Hệ thống cho phép theo dõi tình trạng thiết bị theo thời gian thực, nâng cao độ tin cậy trong cung cấp điện.

Công trường sân bay Long Thành sáng đèn vào ban đêm (Ảnh: ACV).

Theo Ban Quản lý dự án, khu vực thi công sân bay Long Thành hiện tiêu thụ trung bình khoảng 730.000 kWh điện mỗi tháng. Việc đưa vào vận hành Trạm biến áp 110kV giúp bảo đảm nguồn điện phục vụ thi công ổn định, đáp ứng yêu cầu hoàn thành các hạng mục trọng điểm và công tác vận hành thử trong thời gian tới.