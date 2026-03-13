Sà lan 4.000 tấn làm đứt dây điện, một thùng container rơi xuống sông

Một sà lan đã khi lưu thông đã vướng vào dây điện tại cầu Chợ Gạo, làm đứt hai đường dây điện và khiến một container rơi xuống kênh. Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 13/3, may mắn không gây thiệt hại về người.

Sà lan vướng dây điện làm rơi container xuống sông (Ảnh: CTV).

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp với các đơn vị liên quan để khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 11h20 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo về sự cố sà lan vướng dây điện trên tuyến kênh Chợ Gạo, thuộc thủy phận Ấp 1, xã Chợ Gạo, ngay khu vực cầu Chợ Gạo.

Ngay lập tức, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Công an xã Chợ Gạo điều tiết giao thông và tiến hành xác minh vụ việc.

Qua xác minh, vào lúc 10h37, sà lan mang biển số SG-10472, trọng tải 4.179 tấn, công suất 954 CV, do ông N.V.Đ.H. (SN 1978) điều khiển, đang chở 4 container rỗng từ hướng Đèn Đỏ (xã Đồng Sơn) đi Vàm Kỳ Hôn (xã Bình Ninh).

Hơn 15h cùng ngày, lực lượng chức năng đã trục vớt được container và đưa lên bờ (Ảnh: CTV).

Khi đến khu vực cầu Chợ Gạo, do mực nước lớn và thuyền trưởng không chú ý đến biển chỉ dẫn, một container đã vướng vào dây điện và rơi xuống kênh. Hậu quả là 1 container rơi xuống nước và 2 dây điện bị đứt.

Cơ quan công an xác định nguyên nhân chính dẫn đến sự cố là do thuyền trưởng đã không tuân thủ các chỉ dẫn của báo hiệu đường thủy nội địa khi điều khiển phương tiện qua cầu Chợ Gạo.