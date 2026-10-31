Ruộng dứa trên đại lộ nghìn tỷ: Trồng dứa ở dải phân cách đúng hay sai?

Liên quan đến sự việc người dân tự ý trồng dứa trên dải phân cách và hành lang hai bên đường dự án đầu tư xây dựng Đại lộ Hoa Lư ở Ninh Bình, ngày 31/10, phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với đại diện chủ đầu tư dự án, để làm rõ các vấn đề có liên quan.

Đoạn đường dài trên đại lộ Hoa Lư được người dân trồng dứa ở dải phân cách và hai bên đường (Ảnh: Thái Bá).

Ông Đặng Hữu Trường, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình, cho biết, dự án đầu tư xây dựng Đại lộ Hoa Lư đã cơ bản hoàn thành và đang thực hiện các thủ tục quyết toán dự án hoàn thành. Đến tháng 12/2026, dự án sẽ kết thúc gói thầu xây dựng, sau đó, chủ đầu tư sẽ bàn giao cho đơn vị quản lý (Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình).

Hiện nay, phạm vi công trình do các nhà thầu thi công quản lý. Qua kiểm tra, rà soát trên tuyến, chủ đầu tư phát hiện có hiện tượng một số hộ gia đình sử dụng lại phần diện tích đất đã hoàn thành bồi thường, hỗ trợ để dựng lán bán hàng, trồng dứa.

"Chủ đầu tư đã nhiều lần đề nghị UBND các xã, phường tiếp tục quan tâm quản lý diện tích đất đã thu hồi, đã bàn giao mặt bằng theo quy định về quản lý đất đai, trật tự xây dựng; kịp thời ngăn chặn các trường hợp tái lấn chiếm, sử dụng không đúng quy định, tránh phát sinh vướng mắc, ảnh hưởng đến công trình và an toàn giao thông", đại diện chủ đầu tư cho biết thêm.

Những ruộng dứa xuất hiện trên dải phân cách của tuyến đường 2.000 tỷ đồng gần một năm qua (Ảnh: Thái Bá).

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình khẳng định: "Khu vực người dân trồng dứa không phải đất nông nghiệp hay đất canh tác mà là đất công trình giao thông, phạm vi công trường đang thi công. Việc canh tác gây mất an toàn giao thông, thay đổi hiện trạng của hồ sơ thiết kế công trình. Người dân đang vi phạm pháp luật, tự ý lấn chiếm đất đã được giải phóng mặt bằng và đã được đền bù".

Cũng theo ông Trường, theo hồ sơ thiết kế, hai bên đường của dự án được trồng cây xà cừ, còn ở dải phân cách giữa được thiết kế trồng cây cảnh và thảm cỏ. Hạng mục này đang được nhà thầu triển khai và phải hoàn thành trước tháng 12.

Ruộng dứa xanh tốt trên dải phân cách (Ảnh: Thái Bá).

Vị phó giám đốc ban cho biết thêm, để đảm bảo chất lượng công trình, an toàn giao thông và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình (chủ đầu tư dự án) sẽ tiếp tục có văn bản đề nghị nhà thầu thi công quản lý toàn bộ phạm vi mặt bằng của dự án.

Nhà thầu khi phát hiện người dân lấn chiếm, canh tác trong phạm vi dự án phải báo cáo ngay cho chủ đầu tư, chính quyền địa phương nơi dự án đi qua để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Chủ đầu tư dự án cũng đề nghị chính quyền địa phương (nơi xảy ra tình trạng người dân tự ý trồng dứa) tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân không được tái lấn chiếm mặt bằng, tự ý canh tác, trồng cây trong phạm vi đã giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

Trước đó, báo Dân trí có bài viết "Những ruộng dứa xuất hiện trên đại lộ 2.000 tỷ đồng ở Ninh Bình", phản ánh tình trạng dự án đại lộ Hoa Lư ở Ninh Bình bị biến thành những ruộng dứa, do người dân tự ý cày xới, san gạt để canh tác trong phạm vi dải phân cách giữa và hai bên đường.

Sau khi bài viết đăng tải, nhiều ý kiến độc giả cho rằng, dải phân cách và hành lang hai bên của tuyến đường có diện tích rộng, nhiều đoạn bỏ không để cỏ dại mọc um tùm gây che khuất tầm nhìn cho người tham gia giao thông. Việc người dân trồng dứa vừa bảo vệ đất tránh cỏ dại mọc, lại phù hợp cảnh quan, nếu đảm bảo an toàn giao thông thì rất hợp lý.

Tuy nhiên, đại diện đơn vị quản lý dự án khẳng định, việc làm này vi phạm pháp luật về bảo vệ công trình giao thông, ảnh hưởng tới việc thoát nước trong dải phân cách dẫn đến ảnh hưởng chất lượng công trình, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.