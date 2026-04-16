Rừng mắm biển chết hàng loạt dù môi trường không ô nhiễm

Nhiều tháng qua, rừng ngập mặn ven biển dọc hai bên sông Quyền, đoạn từ cầu Hải Ninh đến cầu Sông Vịnh (phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ chết khô hàng loạt.

Theo người dân, rừng ngập mặn được trồng từ năm 1994, là "lá chắn" giảm sóng, bảo vệ đê biển và khu dân cư trước triều cường. Tuy nhiên, việc cây chết hàng loạt đang làm suy yếu nghiêm trọng cấu trúc phòng hộ tự nhiên này.

Số cây chết được ghi nhận chủ yếu là mắm biển. Chúng được ví như "lính tiên phong" vì sinh trưởng trên bãi bồi ven biển, giúp chắn sóng, giữ đất và chống xói mòn, tạo điều kiện cho các hệ sinh thái khác phát triển.

Diện tích lớn cây mắm chết làm suy giảm độ che phủ rừng ngập mặn, tiềm ẩn nguy cơ xói lở bờ sông và ảnh hưởng đến các hộ nuôi trồng thủy sản xung quanh.

Bà Thanh (52 tuổi, trú tại phường Hải Ninh) cho biết ngoài chắn sóng, bảo vệ đê biển, rừng ngập mặn còn là nơi sinh sống của tôm, cua, cá. "Khi cây trong rừng ngập mặn chết lan rộng, nguồn lợi thủy sản cũng suy giảm, thu nhập của người dân ven biển chúng tôi bị ảnh hưởng", bà nói.

Hàng loạt cây mắm biển chết khô, trơ trụi cành lá tại khu vực rừng ngập mặn. Ông Phạm Danh Hiệp, Phó Chủ tịch UBND phường Hải Ninh, cho biết hiện tượng cây chết xuất hiện từ tháng 11/2025, sau thời gian mưa lớn kéo dài gây ngập lụt 26-30 ngày do ảnh hưởng của bão. Chính quyền xã đã báo cáo cấp trên, kiến nghị các cơ quan chuyên môn vào cuộc kiểm tra, đánh giá nhằm đưa ra giải pháp hỗ trợ giống cây phù hợp để trồng thay thế.

Còn theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh, mới đây các đơn vị chuyên môn đã lấy mẫu kiểm tra dấu hiệu sâu, bệnh hại và mẫu nước để xác định các chỉ số môi trường.

Khu vực kiểm tra có 3 loài cây mắm biển, bần chua và trang. Kết quả cho thấy có một loài cây bị chết là mắm biển, trong khi 2 loại cây khác vẫn sống, lá xanh, sinh trưởng bình thường.

Tổng diện tích bị ảnh hưởng khoảng 5ha, trong đó khoảng 3ha cây chết hoàn toàn với biểu hiện cành khô, rễ thối. Khoảng 2ha còn lại xuất hiện tình trạng vàng lá, héo rũ, khô dần từ ngọn.

Kết quả kiểm tra thực tế không ghi nhận dấu hiệu sâu bệnh hay sinh vật gây hại. Thân cây khi cắt ngang vẫn còn tươi, gỗ sáng màu, không có biểu hiện bất thường. Khu vực xung quanh cũng không phát hiện nguồn gây ô nhiễm.

Kết quả phân tích mẫu nước cho thấy các chỉ số môi trường đều nằm trong ngưỡng cho phép, phù hợp quy chuẩn hiện hành. Điều kiện đất đai, khí hậu, độ mặn cơ bản vẫn đảm bảo cho cây sinh trưởng. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh bước đầu nhận định nguyên nhân không xuất phát từ ô nhiễm nước hay sinh vật gây hại, song chưa thể xác định cụ thể yếu tố dẫn đến tình trạng cây chết.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND phường Hải Ninh tiếp tục bảo vệ nguyên trạng khu vực rừng bị ảnh hưởng, theo dõi diễn biến và báo cáo kịp thời. Địa phương cần rà soát hồ sơ, lập biên bản hiện trường đầy đủ làm cơ sở cho việc đề xuất phương án xử lý. Cơ quan này cũng đề xuất mời các nhà khoa học, chuyên gia về rừng ngập mặn tham gia khảo sát, đánh giá nhằm làm rõ nguyên nhân, đưa ra giải pháp phù hợp.

Vị trí rừng ngập mặn (chấm màu đỏ) chết bất thường (Ảnh: Google Maps).