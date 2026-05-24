Rừng chè cổ thụ quý hiếm hơn 100 năm tuổi trên núi Hòn Chảo

Ngày 24/5, ông Nguyễn Hữu Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Mỹ (Đắk Lắk), cho biết địa phương cùng lực lượng kiểm lâm và các đơn vị liên quan đã tổ chức khảo sát rừng chè cổ thụ nằm trên núi Hòn Chảo.

Hàng ngàn cây chè cổ thụ quý hiếm nằm trên núi Hòn Chảo (Ảnh: Huy Nguyễn).

Sau hành trình vượt hơn 3km đường rừng hiểm trở, đoàn công tác phát hiện những cây chè cổ đầu tiên trên núi Hòn Chảo, ở độ cao 625m so với mực nước biển. Càng tiến sâu lên độ cao khoảng 723m, hàng ngàn cây chè cổ thụ xuất hiện dày đặc, phủ xanh cả sườn núi với nhiều kích cỡ khác nhau.

Theo khảo sát, rừng chè nằm tại tiểu khu 364 do Ban quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa quản lý, phân bố trên diện tích khoảng 3,8ha với hơn 6.000 cây chè cổ thụ. Nhiều cây được xác định có tuổi đời hàng trăm năm, thân lớn, tán rộng, sinh trưởng trong điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đặc biệt của vùng núi cao.

Những gốc chè có tuổi đời cả trăm năm (Ảnh: Huy Nguyễn).

Chè từ khu vực này được đánh giá có hương vị đậm đà, giàu hợp chất sinh học tự nhiên, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và từ lâu đã được người dân địa phương hái về chế biến làm thức uống.

Hiện Hạt Kiểm lâm khu vực Tây Hòa đã đánh dấu tọa độ, thực hiện các biện pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ khu vườn chè lâu đời, báo cáo cấp trên để có phương án bảo tồn phù hợp.

Chính quyền địa phương sẽ xây dựng phương án bảo tồn rừng chè cổ quý hiếm (Ảnh: Huy Nguyễn).

Bí thư Đảng ủy xã Hòa Mỹ cho biết: "Địa phương sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch gìn giữ quần thể chè cổ quý hiếm này, hướng tới phát triển mô hình du lịch trải nghiệm gắn với khám phá thiên nhiên tại núi Hòn Chảo".