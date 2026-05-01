Rủ bạn tắm thác dịp nghỉ lễ, nam sinh lớp 10 đuối nước tử vong

Tối 1/5, Công an xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết, khoảng 13h cùng ngày, Đ.G.L. (SN 2010, trú phường An Phú, Gia Lai) cùng 5 người bạn rủ nhau đến tắm tại khu vực thác Krom, xã Ia Grai. Trong lúc tắm, L. không may rơi xuống vùng nước sâu mất tích.

Thác nước Krom, nơi L. bị đuối nước (Ảnh: Cao Đoàn).

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Ia Grai có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm. Đến chiều cùng ngày, thi thể L. được tìm thấy.

Được biết L. là học sinh lớp 10 thuộc một trường trung học phổ thông tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Thác Krom cao khoảng 8m, nước chảy xiết, là điểm vui chơi quen thuộc của người dân mỗi dịp nghỉ lễ. Tuy nhiên, khu vực này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm do có các hố sâu, dòng xoáy bất thường. Năm 2019, nơi đây từng xảy ra vụ đuối nước khiến 3 thanh niên tử vong.