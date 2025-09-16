Robot AI của Bệnh viện Tâm Anh tại triển lãm Thành tựu Y tế

Triển lãm có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Đây là hoạt động chào mừng các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, trong đó đặc biệt là nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh giới thiệu với Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước về khu vực trưng bày của Hệ thống BVĐK Tâm Anh tại triển lãm (Ảnh: Nhật Bắc).

Dịp này, nhiều robot thế hệ mới của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Tâm Anh được giới thiệu như: Robot phẫu thuật Da Vinci Xi, Robot AI Modus V Synaptive, Robot Artis Pheno khổng lồ nặng hơn 1.000kg, cao 2,6m, ứng dụng trí tuệ nhân tạo xuất hiện tại triển lãm đã thu hút sự quan tâm của người dân.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết, những định hướng đột phá, đặc biệt trong tháo gỡ khó khăn cho y tế tư nhân của Nghị quyết 72-NQ/TW đã khơi dậy khí thế, động lực, lòng quyết tâm của Hệ thống y tế Tâm Anh đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân.

Tại khu vực trưng bày triển lãm của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao đổi với lãnh đạo đơn vị này và nhấn mạnh, máy móc hiện đại với các chương trình cài đặt sẵn hỗ trợ trong y tế rất tốt, nhưng yếu tố con người là rất quan trọng. Y học cần chính xác và cần bác sĩ giỏi, làm chủ công nghệ.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống BVĐK Tâm Anh, Vắc xin VNVC đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm gian trưng bày triển lãm của đơn vị (Ảnh: BTC).

Thông tin từ Bộ Y tế cho thấy, ở các nước phát triển như Mỹ, Đức, Nhật Bản đều có sự góp sức của y tế tư nhân để nâng cao hiệu quả hệ thống, với tỷ lệ đầu tư chiếm 50-60% tổng chi phí y tế.

“Việc đầu tư, đổi mới công nghệ y tế của chúng tôi xuất phát từ mong muốn góp phần nâng tầm y tế đất nước, san sẻ gánh nặng với y tế công, để người dân Việt Nam được chăm sóc sức khỏe bằng những công nghệ hiện đại nhất ngay trên quê hương mình”, ông Ngô Chí Dũng nhấn mạnh.

Trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, giới thiệu các công nghệ y tế hiện đại hàng đầu thế giới đã có mặt tại Hệ thống Bệnh viện Tâm Anh.

TTƯT.PGS.TS.BS Triệu Triều Dương, Giám đốc Khối Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho biết, các robot phẫu thuật chuyên sâu phục vụ lĩnh vực thần kinh - sọ não, tim mạch, thận tiết niệu, xương khớp, cột sống… cũng như các công nghệ chẩn đoán hình ảnh mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đã mang đến hiệu quả chẩn đoán và điều trị vượt trội cho người bệnh trong thời gian qua.

Tại triển lãm, TTƯT.PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM cho biết, Robot phẫu thuật Da Vinci Xi có mặt tại Bệnh viện Tâm Anh hiện là thế hệ robot mới nhất tại Đông Nam Á, xuất xứ Mỹ, hỗ trợ phẫu thuật hơn 120 loại bệnh khác nhau. Công nghệ robot này sở hữu 4 cánh tay linh hoạt, định vị chính xác các tổn thương, giúp bác sĩ thao tác chính xác vượt trội, hạn chế tối đa xâm lấn, rút ngắn thời gian nằm viện, người bệnh hồi phục nhanh.

TTƯT.PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên giới thiệu Robot phẫu thuật Da Vinci Xi (bản mô phỏng) tại sự kiện (Ảnh: BTC).

TTƯT.ThS.BS.CKII Chu Tấn Sĩ, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM, giới thiệu với các lãnh đạo về Robot AI Modus V Synaptive chuyên phẫu thuật thần kinh - sọ não - cột sống. Đây là robot duy nhất tại Việt Nam hiện nay và mới chỉ có mặt tại 14 quốc gia trên thế giới.

Robot AI này đã giúp các bác sĩ Tâm Anh phẫu thuật thành công ngoạn mục hàng trăm ca đột quỵ xuất huyết não, u não, u tủy sống, dị dạng mạch máu não, thoát vị đĩa đệm, gãy cột sống, trượt đốt sống…, trong khi chi phí thấp hơn 30-40 lần so với mổ tại Mỹ cùng công nghệ, được áp dụng đầy đủ bảo hiểm y tế.

Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM phẫu thuật bằng robot Da Vinci Xi (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh).

Một robot AI khác được Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh giới thiệu tại triển lãm là Robot Artis Pheno khổng lồ, nặng hơn 1.000kg, cao 2,6 mét, ứng dụng trí tuệ nhân tạo tinh vi cho phép bác sĩ mổ giả lập để tính toán các phương án tối ưu nhất về hiệu quả và an toàn. Theo PGS Triệu Triều Dương, robot này hỗ trợ các ca phẫu thuật khó như phẫu thuật tim, bắc cầu tim mạch, đặt stent, thay khớp, can thiệp mạch máu với độ chính xác cao.

Ở lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh còn có “siêu máy chụp CT” Somatom Force VB30. Máy có thể cho kết quả chụp với hơn 100.000 lát cắt, độ dày lát cắt siêu mỏng chỉ 0,4 milimet, chụp quét toàn thân chỉ 1-2 giây, ứng dụng AI tự động nhận diện tổn thương, giúp gợi ý, chẩn đoán, phát hiện các bất thường siêu nhỏ trong cơ thể như khối u, mảng xơ vữa, cục máu đông, vị trí tắc hẹp mạch máu, bệnh cơ tim, bệnh mạch vành, bệnh tim bẩm sinh, dị dạng mạch máu, các loại sỏi…

Cũng tại triển lãm Thành tựu Y tế nổi bật vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Hệ sinh thái y tế hàng đầu Việt Nam gồm Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) - Trung tâm Tiêm chủng Vắc xin VNVC - Công ty Cổ phần Dược phẩm ECO đã giới thiệu những thành tựu nổi bật của hệ sinh thái.