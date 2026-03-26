Rộ tin “đạp kịch ga làm hỏng xe”, Cục Đăng kiểm đề nghị công an vào cuộc

Kể từ ngày 1/3, việc kiểm định khí thải xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được thực hiện theo quy trình mới quy định tại Quyết định 43/2025 của Thủ tướng Chính phủ và QCVN 85:2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo đó, tất cả ô tô tham gia giao thông phải đáp ứng mức khí thải tối thiểu tương ứng tại thời điểm kiểm định. Để thực hiện việc kiểm tra, đăng kiểm viên sẽ đạp kịch ga nhanh và liên tục.

Sau gần một tháng triển khai, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến, thông tin gây hoang mang dư luận như: Cơ sở đăng kiểm kiểm định khí thải xe diesel đạp kịch ga gây hỏng máy, gãy tay biên xe,...

Trao đổi với phóng viên Dân trí về những thông tin này, ông Nguyễn Tô An, Cục phó Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho biết đơn vị đã nhận được rất nhiều đoạn video, hình ảnh đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội nói về việc xe bị hỏng trong quá trình đăng kiểm viên kiểm tra khí thải.

Theo ông An, nhiều video, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội đi kèm những lời bình mang tính quy chụp.

Sau khi nắm thông tin, xem các video, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tiến hành xác minh và xác định tại các cơ sở đăng kiểm không xảy ra những trường hợp này.

Các đăng kiểm viên kiểm tra khí thải của xe (Ảnh: Nguyễn Hải).

Qua đó lực lượng chức năng khẳng định các video, hình ảnh trên hoàn toàn được cắt ghép, ngụy tạo, thậm chí là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo AI.

Ông Nguyễn Tô An đánh giá, những thông tin, hình ảnh sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người thấy hoang mang, gây bức xúc.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đang tiến hành tổng hợp bằng chứng về video, hình ảnh, bài đăng sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội để gửi phía cơ quan công an điều tra, xác minh và xử lý.

Cục Đăng Kiểm khẳng định, quá trình kiểm tra khí thải nếu chỉ đạp nửa ga (chỉ đạp ga đến 2.000-3.000 vòng/phút khi không tải) sẽ không bao giờ kích hoạt được trạng thái cung cấp nhiên liệu tối đa từ bơm cao áp, lượng khói đen sinh ra là sạch giả tạo, không phản ánh đúng thực tế phát thải của xe khi chịu tải nặng trên đường, không phát hiện ra trường hợp xe bị lỗi động cơ gây ra phát thải lớn nhất tại số vòng quay cao hơn.

Bên cạnh đó, việc giữ ga ổn định trong vòng tua này cũng rất khó, phụ thuộc vào thao tác của người thực hiện kiểm tra, dễ gây sai lệch kết quả kiểm tra giữa các lần đo, làm giảm tính khách quan, độ tin cậy của phép đo.

Việc lập mốc so sánh ở dải vòng tua thấp này sẽ dẫn đến bỏ lọt hàng loạt phương tiện đã hư hỏng hệ thống kim phun, bơm cao áp,... làm sai lệch hoàn toàn kết quả kiểm tra khí thải và vô hiệu hóa mục tiêu bảo vệ môi trường của Quyết định số 43/2025/QĐ ngày 28/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Cục Đăng kiểm lý giải, về mặt kỹ thuật, việc một chiếc xe bị vỡ lốc máy, gãy tay biên hoặc tăng tốc mất kiểm soát (cuồng máy/rồ máy) khi chạy ở vòng tua tối đa (tốc độ thiết kế an toàn của bộ điều tốc) chỉ xảy ra do 2 nguyên nhân.

Một là do bộ điều tốc đã hỏng hoặc bị cố tình tháo bỏ/chỉnh sửa sai quy định của nhà sản xuất xe để chở quá tải.

Hai là động cơ không được bảo dưỡng định kỳ, hệ thống cơ khí đã mòn, lọt dầu bôi trơn lên buồng đốt...

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trách nhiệm bảo dưỡng, bảo đảm tình trạng kỹ thuật của phương tiện giữa hai kỳ kiểm định hoàn toàn thuộc về chủ xe.

Cục Đăng kiểm đánh giá, một động cơ không thể chịu đựng được phép thử gia tốc tự do tại cơ sở đăng kiểm trong khoảng thời gian vài giây chính là một phương tiện không đủ điều kiện an toàn tối thiểu.

Nếu phương tiện mang "mầm bệnh" đó tham gia giao thông, khi chở nặng và leo dốc, đổ đèo có nguy cơ vỡ máy, mất phanh động cơ, gây tai nạn thảm khốc là rất cao. Việc kiểm định đã giúp loại bỏ rủi ro này cho xã hội.