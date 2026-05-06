Rạp cưới bất ngờ bị sập ở Đắk Lắk, 3 người bị thương

Ngày 6/5, lãnh đạo UBND xã Krông Búk (Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn đã xảy ra sự cố hy hữu khi một rạp cưới bất ngờ sập khiến 3 người bị thương nhẹ.

Theo thông tin ban đầu, chiều 5/5, một gia đình tại thôn Tân Lập (xã Krông Búk) tổ chức tiệc chiêu đãi trước ngày đám cưới cho con trai và mời người thân, hàng xóm tới dự.

Rạp cưới đổ sập trong đêm (Ảnh: Cắt từ clip).

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, rạp cưới lợp bằng tôn bất ngờ sập khiến 3 vị khách bị trầy xước.

Ông Nguyễn Thanh Cảnh, Trưởng thôn Tân Lập, cho biết nguyên nhân vụ việc được xác định là do dây neo của rạp được buộc vào xe tải của chủ nhà hàng tiệc cưới lưu động, sau đó chủ xe vô tình điều khiển ô tô di chuyển khiến rạp sập.

Theo ông Cảnh, rất may thời điểm xảy ra vụ việc đa phần khách đã về, chỉ còn lại một số người ở lại ăn uống, hát hò.

"Nhà hàng đã dựng lại rạp cưới mới cho chủ nhà để kịp tổ chức đám cưới, rước dâu vào trưa 6/5. Đồng thời hỗ trợ chi phí thăm khám cho những người bị thương", Trưởng thôn Tân Lập thông tin.