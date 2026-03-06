Rao bán khối tài sản 81 tỷ đồng của công ty đại gia Huy “Máy nổ”

Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng đã thông báo tổ chức đấu giá nhiều tài sản của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lắp máy Miền Nam, với tổng giá khởi điểm hơn 81 tỷ đồng.

Khối tài sản thứ nhất nằm tại đường số 10, Khu công nghiệp Hòa Khánh (phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) gồm nhiều hạng mục như kho chứa, phòng làm việc, xưởng thiết bị, phòng thí nghiệm, nhà bảo vệ… cùng các hạng mục phụ trợ như cổng, tường rào, nhà để xe, đường nội bộ.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ lắp máy Miền Nam tại Khu công nghiệp Hòa Khánh (Ảnh: Hoài Sơn).

Ngoài ra, tài sản còn bao gồm xưởng đúc gắn liền với đất thuê cùng dây chuyền thiết bị đúc công suất 30 tấn/ngày.

Một số hạng mục tài sản hình thành trong tương lai cũng được đưa vào danh mục đấu giá, trong đó có khu xưởng diện tích 1.795m2 và nhà thành phẩm diện tích 65m2.

Giá khởi điểm của toàn bộ khối tài sản nói trên là hơn 60 tỷ đồng. Người mua phải đặt cọc hơn 6 tỷ đồng để tham gia đấu giá.

Khối tài sản thứ hai nằm tại đường số 3, Khu công nghiệp Hòa Khánh. Tài sản gồm hệ thống nhà xưởng và công trình phục vụ sản xuất như nhà làm việc, kho thành phẩm, nhà sơn xe, nhà để xe, kho nguyên liệu, nhà xử lý, bể nước ngầm, nhà ăn nghỉ công nhân… cùng công trình phụ trợ khác gắn liền với đất thuê.

Nhà xưởng công ty tại đường số 3 Khu công nghiệp Hòa Khánh đóng cửa (Ảnh: Hoài Sơn).

Danh mục tài sản khối này còn có nhiều dây chuyền lắp ráp động cơ Diesel và máy phát điện công suất lớn. Giá khởi điểm của khối tài sản thứ hai là 21,47 tỷ đồng, đặt cọc trước 2,15 tỷ đồng để tham gia đấu giá.

Theo kế hoạch, người có nhu cầu có thể xem tài sản từ 8h ngày 23/3 đến 16h ngày 26/3. Các phiên đấu giá được tổ chức trực tiếp vào ngày 31/3.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, trụ sở công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ lắp máy Miền Nam tại đường số 3, Khu công nghiệp Hòa Khánh đã đóng cửa suốt thời gian qua. Qua quan sát các nhà xưởng không có dấu hiệu hoạt động.