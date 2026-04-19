Rắn dài 3m bò vào sân bệnh viện ở Đắk Lắk lúc đông người

Ngày 19/4, lãnh đạo Bệnh viện đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã bàn giao con rắn dài 3m cho lực lượng kiểm lâm địa phương xử lý theo quy định.

Con rắn dài 3m bò vào khuôn viên bệnh viện (Ảnh: Cắt từ clip).

Khoảng 10h cùng ngày, con rắn dài 3m, nặng khoảng 5kg bất ngờ xuất hiện trong khuôn viên bệnh viện, gần bãi đỗ xe. Con rắn nhanh chóng di chuyển qua các lối đi và bò ra gần khu vực cổng của bệnh viện.

Sự việc khiến không ít người dân đến thăm, khám bệnh hoảng hốt, bỏ chạy ra xa; một số người khác đã phối hợp cùng bảo vệ tìm cách vây bắt, ngăn rắn bò vào các tòa nhà của bệnh viện gây nguy hiểm cho người khác.

Sau vài phút, nhiều người đã khống chế, bắt được con vật này thành công để bàn giao cho lực lượng chức năng.

Theo nhận định của một số người chứng kiến, có thể do thời tiết nóng bức, rắn đã bò từ bụi rậm ra ngoài để tìm nguồn nước.