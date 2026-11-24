Mùa mưa lũ, nước sông dâng cao cuốn theo rác thải, củi mục trôi về biển sau đó dạt vào bờ gây ô nhiễm nhiều khu vực ở Quảng Ngãi. Thôn An Vĩnh (xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi) là nơi thường xuyên chịu cảnh bị rác thải bủa vây sau mỗi đợt lũ.

Đầu tháng 10, tại Quảng Ngãi có đợt lũ lớn. Chỉ ít ngày sau, đoạn bờ biển dài hơn 300m ở thôn An Vĩnh đã dày đặc rác, phần lớn trong số này là rác thải nhựa. Rác bị sóng đánh dạt vào sát đường giao thông, nhà dân. Hàng ngày, người dân địa phương phải sinh hoạt, làm việc bên cạnh bãi rác dày đặc.

Rác thải tấp vào bờ biển xã Tịnh Khê (Ảnh: Quốc Triều).

Bà Phạm Thị Ở (thôn An Vĩnh) cho biết vào mùa mưa lũ là người dân khu vực này lại chịu cảnh sống chung với rác thải. Không chỉ rác thải nhựa mà xác gia súc, gia cầm cũng dạt vào bờ bốc mùi hôi thối. Các năm trước, rác phủ kín bãi biển, riêng năm nay mới có một đợt lũ nên lượng rác tấp vào bờ ít hơn.

“Rác thải này từ nơi khác trôi đến, không phải do chúng tôi vứt ra bãi biển. Năm nay mới có một đợt lũ nhỏ nên rác ít, các năm trước rác phủ kín cả bãi biển. Rác bị vùi lấp dưới cát nên việc thu gom rất khó khăn”, bà Ở nói.

Theo ông Nguyễn Văn Chương, trú tại thôn An Vĩnh, khu vực này gần cửa sông lớn nên sau mỗi đợt lũ lại bị ô nhiễm do rác thải. Hàng ngày, người dân phải vá lưới, gỡ cá ngay trên bãi biển đầy rác. Khi thời tiết nắng nóng, nhiều người phải đóng kín cửa nhà để hạn chế mùi hôi.

Mỗi mùa mưa bão, đoạn bờ biển dài hơn 300m lại bị ô nhiễm do rác từ nơi khác trôi dạt rồi bị sóng tấp vào bờ (Ảnh: Quốc Triều).

Tình trạng ô nhiễm tại đoạn bờ biển này đã kéo dài suốt nhiều năm. Chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức lực lượng dọn rác, tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời.

“Bờ biển khu vực này như cái vịnh thu nhỏ nên dòng nước cứ đưa rác đến đây rồi tấp vào bờ. Năm nào tình trạng này cũng xảy ra, vừa dọn rác xong nhưng chỉ cần qua một đợt lũ là đâu lại vào đấy”, ông Chương nói.

Cũng theo ông Chương, không chỉ rác thải mà khu vực này còn bị sạt lở. Tình trạng này ngày càng diễn biến phức tạp. Người dân địa phương nhiều lần kiến nghị các cấp chính quyền đầu tư xây dựng kè cho đoạn bờ biển này.

Rác thải bị sóng biển đánh dạt vào sát nhà dân (Ảnh: Quốc Triều).

Theo ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, tình trạng rác thải tấp vào bờ biển gây ô nhiễm kéo dài nhiều năm qua. Mỗi năm chính quyền địa phương tổ chức nhiều đợt thu gom rác thải nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Nguyên nhân do rác thải trôi từ nơi khác đến và bị sóng biển đánh dạt vào bờ.

“Ngoài rác thải, khu vực này còn bị sạt lở. Do đó chính quyền địa phương đã kiến nghị cấp trên hỗ trợ xây dựng tuyến kè tại khu vực này”, ông Vương nói thêm.