"Rà soát tất cả hợp đồng cung cấp thực phẩm, suất ăn cho các trường học"

Động thái của các cơ quan chức năng sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh đưa vào bếp ăn trường học gây hoang mang, là vấn đề được đặt ra tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3, chiều 4/4.

Trả lời câu hỏi liên quan nội dung này, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) khẳng định vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe người học là một trong những nội dung Bộ Giáo dục và đào tạo cùng ngành giáo dục đặc biệt quan tâm, vì đây là nội dung ảnh hưởng trực tiếp đến việc dạy và học.

Ông Minh cho biết vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tuyên truyền, giáo dục về an toàn thực phẩm, phối hợp chỉ đạo đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong tất cả các cơ sở giáo dục.

Cụ thể, năm 2008, Bộ Giáo dục và Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 08 hướng dẫn công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong tất cả cơ sở giáo dục. Năm 2016, Bộ Y tế cũng ban hành thông tư liên tịch liên quan trực tiếp đến vấn đề bảo vệ sức khỏe cho người học.

Hằng năm Bộ Giáo dục cũng đưa nội dung này vào trong công văn hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc.

“Vừa qua khi xuất hiện vấn đề liên quan thực phẩm bẩn bán cho các trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 1602 chỉ đạo các sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục trong toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt các văn bản quy định về an toàn thực phẩm”, ông Minh nói.

Nhấn mạnh thêm, đại diện Bộ Giáo dục cho biết Bộ đã yêu cầu các cơ sở khẩn trương rà soát, kiểm tra tất cả hợp đồng liên quan đến đơn vị, tổ chức cung cấp bữa ăn, thực phẩm cho các trường học và cơ sở giáo dục, với yêu cầu phải thực hiện nghiêm và đúng quy định, phát hiện vi phạm phải chấm dứt ngay.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn thông tin tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3.

Cùng với đó, Bộ Giáo dục chỉ đạo công khai tất cả đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm cho các cơ sở giáo dục lên các phương tiện thông tin đại chúng để đơn vị chức năng và toàn thể xã hội giám sát, nhằm phát hiện kịp thời vi phạm.

Bộ Giáo dục cũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho toàn bộ thầy cô giáo, cán bộ quản lý, nhân viên nhà trường để thực hiện tốt vấn đề này, đặc biệt trong bếp ăn, căng tin của cơ sở giáo dục, trường học.

Mặt khác, ông Minh cho biết tới đây sẽ tăng cường sự phối hợp kiểm tra giữa cơ sở giáo dục, y tế và cơ quan chức năng trong giám sát, để phát hiện kịp thời, tham mưu biện pháp nhằm tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục khi để xảy ra vi phạm.

Với đồng bộ các giải pháp đã, đang và sẽ triển khai, ông Minh chia sẻ kỳ vọng vấn đề đưa thực phẩm bẩn vào trường học sẽ được giải quyết.