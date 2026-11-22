Ông Trần Bình Trọng, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Công Thương), vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra công tác quản lý, cấp phép khoáng sản tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường và khai thác khoáng sản đối với một số tổ chức tại tỉnh Nghệ An.

Khai thác than tại tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Lan Hương).

Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam yêu cầu khắc phục những vi phạm, tồn tại, hạn chế được Thanh tra Chính phủ chỉ ra. Đặc biệt phải tính đúng, tính đủ các khoản thu, tránh thất thu ngân sách nhà nước và chấn chỉnh công tác cấp phép, hoàn thiện thể chế về khoáng sản.

Trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền hoặc phát hiện dấu hiệu tội phạm trong quá trình thực hiện, rà soát, Cục trưởng Trần Bình Trọng yêu cầu đơn vị liên quan báo cáo ngay để xem xét, chuyển cơ quan điều tra theo quy định.

Tại kết luận thanh tra ban hành cuối tháng 10, Thanh tra Chính phủ chỉ ra 2 hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản vi phạm quy hoạch khoáng sản, nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đấu giá. Mỏ Hòn Giồ (Nghệ An) quy hoạch 30ha nhưng đấu giá 41,34ha, vi phạm Luật Khoáng sản.

Thanh tra xác định 16 hồ sơ có vi phạm về công khai thông tin, quy hoạch, thẩm định hồ sơ, thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận hồ sơ của 9 giấy phép thăm dò khoáng sản nhưng không thông báo công khai thông tin tên công ty, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Bộ này cấp 3 giấy phép thăm dò khoáng sản không phù hợp với quy hoạch khoáng sản được phê duyệt; cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cho Công ty TNHH Vàng Phước Sơn trong khi vốn chủ sở hữu đang bị âm. Giấy phép thăm dò cấp cho Công ty cổ phần Vôi công nghiệp Việt Nam 219 khi hồ sơ không có văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu.

Ngoài ra, 6 giấy phép Bộ Nông nghiệp và Môi trường tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản không đúng quy định.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường/Tổng cục Địa chất và Khoáng sản thành lập đoàn thanh tra (năm 2021), kiểm tra (năm 2021 với mỏ than Mạo Khê, mỏ than Khe Chàm II-IV) về việc khai thác than đối với các công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Các đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính với nhiều hành vi nhưng đã để quá thời hạn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt vi phạm của các doanh nghiệp tại tỉnh Nghệ An và đề nghị địa phương này rà soát, làm rõ tính chất, hậu quả.

“Trường hợp phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì chuyển cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định”, Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Từ ngày 15/9 vừa qua, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam được chuyển giao từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Công Thương quản lý.

Do đó, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục kiểm tra để làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan.