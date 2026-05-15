Rà 500m bãi biển để tìm điện thoại bị vùi dưới cát cho người dân

Ngày 15/5, đại diện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã hỗ trợ tìm lại chiếc điện thoại bị vùi dưới cát suốt 5 ngày trên bãi biển Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Khê).

Trước đó, ngày 14/5, Ban quản lý tiếp nhận tin báo từ người dân về việc thất lạc điện thoại tại khu vực bãi biển. Dù chủ nhân đã dò định vị vị trí cuối cùng hiển thị và cùng người nhà tìm kiếm 5 ngày nhưng vẫn không có kết quả.

Chiếc điện thoại được tìm thấy trên bãi biển Đà Nẵng và trao lại cho chủ nhân (Ảnh: A Trinh).

Nhận tin báo, Ban quản lý đã cử hai thành viên Đội quản lý trật tự du lịch biển mang theo máy dò kim loại để hỗ trợ tìm kiếm. Theo mô tả của người mất, lực lượng chức năng khoanh vùng khoảng 500m bãi biển để rà tìm tài sản.

Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do phạm vi rộng, bãi biển có nhiều cây cỏ và thời tiết nắng nóng. Sau gần hai giờ rà tìm, chiếc điện thoại đã được phát hiện nằm dưới lớp cát và được trao trả lại cho chủ nhân.

Anh Phan Thanh Trinh (Đội Quản lý trật tự du lịch biển, một trong hai thành viên tham gia tìm kiếm) cho biết chủ nhân tài sản trú tại phường Thanh Khê. Khi nhận lại tài sản sau nhiều ngày thất lạc, người phụ nữ rất xúc động vì trước đó gần như đã nghĩ không còn hy vọng tìm thấy.

Thời gian qua, Đội quản lý trật tự du lịch biển Đà Nẵng liên tục hỗ trợ người dân và du khách tìm lại nhiều tài sản thất lạc có giá trị như điện thoại, nhẫn… Những việc làm này không chỉ giúp người dân tìm lại tài sản mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp, thân thiện của du lịch Đà Nẵng.