Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, ngày 19/11, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B, Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM).

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 1 bộ kèm theo di vật.

Cũng trong ngày 19/11, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630m3 đất và tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B.

Lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng (Ảnh: Nguyễn Hùng).

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đến nay đã được triển khai qua 2 đợt. Trong đợt 1, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ. Đợt 2 bắt đầu từ ngày 15/10, đến nay ghi nhận 316 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập.

Như vậy, từ ngày 23/6 đến hết ngày 19/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 1.047 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao để thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.