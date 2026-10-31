Quy tập 15 bộ hài cốt liệt sĩ, có di vật khắc tên tại Đồng Nai

Ngày 31/10, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K76 (Bộ Chỉ huy quân sự TP Đồng Nai) cho biết, sau hơn một tháng tìm kiếm, đơn vị đã quy tập được 15 bộ hài cốt liệt sĩ gần khu vực Suối Nhung, ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi.

Trong số 15 bộ hài cốt được tìm thấy, có 2 bộ hài cốt kèm theo di vật. Đáng chú ý, một bộ hài cốt có chiếc nắp nồi nhôm dã chiến khắc nhiều thông tin. Cụ thể, dòng trên cùng khắc ngày 22 hoặc 23/2/1968; dòng giữa khắc chữ “Hiến” hoặc “Hiệp”; dòng dưới cùng khắc ngày 23/4/1968. Bộ hài cốt còn lại được tìm thấy cùng một số di vật gồm xẻng bộ binh, đôi giày, đoạn dây dù và túi nylon đựng tài liệu…

Đội K76 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Tân Lợi, TP Đồng Nai (Ảnh: Đội K76).

Hiện, các chiến sĩ Đội K76 tiếp tục tìm kiếm, qui tập hài cốt liệt sĩ tại vườn cây ăn trái của cựu chiến binh Trần Văn Nhật (82 tuổi) và tại vườn cao su của bà Hoàng Thị Luyến (54 tuổi, cùng ngụ ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi).

Trước đó, lãnh đạo UBND xã Tân Lợi cùng đoàn khảo sát đến vị trí được cho là nơi có hài cốt liệt sĩ Trung đoàn 208 (sau này là Trung đoàn Pháo binh 28) tại ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi. Tham gia đoàn khảo sát có đại diện các nhân chứng, cựu chiến binh và người dân am hiểu lịch sử địa phương.

Theo Đội K76, từ ngày 24/9 đến nay, đơn vị đã tìm kiếm, cất bốc được 61 bộ hài cốt liệt sĩ trong nước. Trong đó, khu vực sân bay Lộc Ninh có 39 bộ, xã Tân Lợi (15 bộ), xã Tân Tiến (4 bộ), xã Lộc Quang (2 bộ) và xã Lộc Thạnh (1 bộ).