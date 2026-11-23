Sáng 23/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

Đánh giá cao tầm quan trọng của sự kiện, Chủ tịch Quốc hội khẳng định bản quy hoạch không chỉ mở ra không gian và động lực phát triển mới cho TPHCM, mà còn tạo xung lực mạnh mẽ cho vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan không gian trưng bày tài liệu Quy hoạch tổng thể TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Người đứng đầu Quốc hội thẳng thắn chỉ rõ, để bản quy hoạch thực sự đi vào cuộc sống, khâu tổ chức thực hiện là yếu tố quyết định thành công.

Lấy người dân làm trung tâm thụ hưởng

Phân tích về 3 điểm nghẽn hiện nay của đất nước gồm thể chế, hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định điểm nghẽn về thể chế đã cơ bản được tháo gỡ. Do đó, bài toán đặt ra lúc này nằm ở khâu tổ chức thực thi.

"Thực hiện như thế nào, ở đâu, ai làm, làm lúc nào xong để có một sản phẩm cho nhân dân thụ hưởng, đây là vấn đề hết sức quan trọng", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Xuyên suốt chỉ đạo về triển khai quy hoạch, ông Trần Thanh Mẫn đặc biệt đề cao vai trò của người dân, cả ở góc độ giám sát lẫn thụ hưởng thành quả phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Nam Anh).

Theo đó, thành phố cần đẩy mạnh tuyên truyền nội dung cốt lõi của quy hoạch để tạo sự thống nhất cao từ nhận thức đến hành động trong toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Trong quá trình triển khai, bên cạnh vai trò giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, Chủ tịch Quốc hội lưu ý "quan trọng hơn hết là sự giám sát của người dân".

Để người dân thực sự được thụ hưởng từ thành quả quy hoạch, Chủ tịch Quốc hội đề nghị TPHCM vận dụng sáng tạo, quyết liệt Nghị quyết 98 của Quốc hội và hệ thống pháp luật, nhất là Luật Phát triển đô thị (có hiệu lực từ ngày 1/10).

Thành phố cần tạo đột phá, huy động nguồn lực theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng; thu hút nhà đầu tư chiến lược để hình thành Trung tâm tài chính quốc tế, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và các khu công nghệ cao, đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cùng lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài chính và đại diện liên danh tư vấn lập quy hoạch (Ảnh: Ngọc Tân)

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu phải phát triển các khu đô thị mới "sáng, xanh, sạch, đẹp" và bảo đảm nhà ở cho người dân, coi đây là yếu tố quyết định đối với một đô thị hơn 10 triệu dân.

Song song đó, thành phố phải ưu tiên tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, có giải pháp căn cơ ứng phó với biến đổi khí hậu, ngập úng, ô nhiễm môi trường; phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Đưa TPHCM thành đô thị toàn cầu vào năm 2050

Bản quy hoạch được công bố đã cụ thể hóa tinh thần các nghị quyết của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết 09 ngày 19/5 về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới.

Quy hoạch xác định rõ mục tiêu đến năm 2030, TPHCM trở thành đô thị dịch vụ - công nghiệp hiện đại, đi đầu về kinh tế số, xã hội số và có vị trí nổi trội ở Đông Nam Á; tầm nhìn đến năm 2050 trở thành đô thị toàn cầu hấp dẫn, bền vững, ngang tầm các đô thị trên thế giới.

Không gian triển lãm quy hoạch TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố khẩn trương rà soát, lập mới các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và chuyên ngành bảo đảm đồng bộ với quy hoạch thành phố và vùng Đông Nam Bộ.

Cùng với đó, TPHCM cần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, hiện đại, liêm chính, hành động; đề cao việc trọng dụng nhân tài và xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Đảng bộ thành phố giữ vững kỷ luật, kỷ cương, phân định rõ trách nhiệm; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, đấu thầu, mua sắm và quản lý tài sản công. Thành phố cần hướng dẫn rõ ràng về pháp lý để cán bộ, đảng viên yên tâm thực hiện đúng thẩm quyền, quy định pháp luật.

Khẳng định Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho TPHCM, Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội sẽ tiếp tục đồng hành, hoàn thiện thể chế và tăng cường giám sát để tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho thành phố bứt phá.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng TPHCM sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu quy hoạch, giữ vững vai trò đầu tàu cùng cả nước vững bước tiến vào "kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".