Trước sáp nhập địa giới hành chính, 3 vùng đất gồm TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đều có những thế mạnh, điểm nghẽn riêng. Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm hướng tới tạo dựng một cấu trúc đô thị đủ sức dẫn dắt toàn thành phố đi chung một hướng với tầm nhìn dài hạn.

Bản quy hoạch với tầm nhìn 100 năm của TPHCM xác định cấu trúc phát triển mới với 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển. Không gian mới được định hướng theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, lấy con người làm trung tâm và mục tiêu cao nhất của phát triển.

Triển lãm Quy hoạch tổng thể TPHCM tầm nhìn 100 năm (Ảnh: Nam Anh).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, KTS Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc, Hội Kiến trúc sư TPHCM, nhìn nhận quy hoạch lần này ngoài giải bài toán không gian đô thị còn hướng đến tổ chức lại các nguồn lực kinh tế, nhận diện thế mạnh từng vùng và tạo ra những động lực tăng trưởng mới.

Theo chuyên gia, quy hoạch tổng thể TPHCM cần một bộ khung đủ vững để dẫn dắt phát triển, nhưng cũng đủ linh hoạt để thích ứng với những biến động chưa thể dự báo.

"Cỗ xe tam mã" cần một hướng đi chung

"Quy hoạch TPHCM tầm nhìn 100 năm không phải bản quy hoạch đơn thuần về không gian kiến trúc đô thị mà còn tích hợp giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tác động tích cực đến đời sống xã hội", KTS Nguyễn Trường Lưu nhận định.

Theo vị chuyên gia, khi hình thành đơn vị hành chính mới, việc xây dựng quy hoạch thống nhất giúp thành phố có điều kiện nhìn lại toàn bộ những lợi thế, hạn chế của từng khu vực trên cùng một bức tranh phát triển. Trước đây, mỗi địa phương hoạch định chiến lược dựa trên thế mạnh và nhu cầu riêng. Hiện tại, những yếu tố ấy được đặt trong mối quan hệ rộng hơn, hướng đến một cấu trúc kinh tế - xã hội có sự liên kết.

Quy hoạch TPHCM tầm nhìn 100 năm không phải bản quy hoạch đơn thuần về không gian kiến trúc đô thị mà còn tích hợp giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tác động tích cực đến đời sống xã hội. KTS Nguyễn Trường Lưu Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc, Hội Kiến trúc sư TPHCM

Sự thay đổi này có ý nghĩa trong bối cảnh TPHCM mới hội tụ nhiều nền tảng kinh tế khác nhau. Vùng lõi trung tâm có thế mạnh về thương mại, tài chính, dịch vụ; Bình Dương trước đây phát triển mạnh công nghiệp, sản xuất và hệ thống khu công nghiệp; Bà Rịa - Vũng Tàu có lợi thế cảng biển, kinh tế biển, năng lượng và du lịch.

"Thay vì tiếp tục phát triển theo những định hướng riêng, quy hoạch đã đặt các lợi thế ấy trong một hệ thống chung, xác định đâu là khu vực tạo động lực, đâu là trung tâm hỗ trợ và những trục kết nối nào có thể tạo sức lan tỏa", KTS Nguyễn Trường Lưu nhìn nhận.

Vị KTS ví TPHCM sau sáp nhập như hình ảnh một "cỗ xe tam mã", mỗi con ngựa đều khỏe, đều có sức kéo, nhưng cần tránh mỗi con đi một hướng. Với bản quy hoạch mới, sự kết nối đã rõ nét hơn, các vùng đất được gắn vào những động lực phát triển chung, tạo cơ sở để cùng chuyển động theo một nhịp.

Theo ông, điểm quan trọng là thành phố đã nhìn nhận thế mạnh từng khu vực để tổ chức lại không gian phát triển, thay vì chỉ cộng gộp những quy hoạch cũ. Việc xác định các cực động lực, trung tâm vệ tinh và những trục liên kết sẽ giúp các địa phương trước đây có sự gắn kết.

Quy hoạch tổng thể TPHCM xác định 5 cực động lực với mô hình phát triển mới (Ảnh: Q.Huy).

Quy hoạch tổng thể TPHCM vừa được công bố xác định 5 cực động lực gồm lõi trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế; cực đổi mới sáng tạo phía Đông; cực công nghiệp, công nghệ cao và logistics phía Bắc; cực cảng biển, thương mại tự do, logistics quốc tế và công nghiệp năng lượng phía Nam; cực đô thị, giáo dục và y tế phía Tây.

Năm trung tâm vệ tinh gồm Côn Đảo, Vũng Tàu - Long Hải - Hồ Tràm, Hóc Môn - Củ Chi, Bàu Bàng và Tân Uyên - Bắc Tân Uyên. Các trung tâm này được định hướng bổ trợ cho những cực động lực, góp phần phân bố dân cư, việc làm, dịch vụ và hạ tầng, giảm áp lực lên khu vực lõi.

Các khu vực không nhất thiết phải cạnh tranh để trở thành một trung tâm có đầy đủ mọi chức năng. Thay vào đó, mỗi nơi có thể phát huy thế mạnh riêng, tạo ra những giá trị bổ sung cho toàn thành phố.

Ba điểm nghẽn cần tháo gỡ

Một bộ khung quy hoạch dù được định hình rõ vẫn cần những điều kiện để vận hành. Với TPHCM, bài toán không chỉ nằm ở việc xác định các cực động lực hay những trục kết nối, mà còn ở khả năng tháo gỡ những điểm nghẽn đã tồn tại từ trước và những vấn đề mới nảy sinh sau sáp nhập.

KTS Nguyễn Trường Lưu cho rằng có 3 điểm nghẽn lớn thành phố cần giải quyết đồng bộ, gồm cơ chế, hạ tầng giao thông và năng lực con người.

Trong đó, cơ chế là vấn đề đã được Trung ương và thành phố liên tục tháo gỡ thông qua các chính sách, cơ chế mới. Những thay đổi về thể chế tạo điều kiện để TPHCM chủ động hơn trong huy động nguồn lực, triển khai dự án và tổ chức các mô hình phát triển mới.

Vấn đề giao thông là một trong các điểm nghẽn TPHCM cần tập trung tháo gỡ (Ảnh: Nam Anh).

"Điểm nghẽn đầu tiên là cơ chế, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã thường xuyên tháo gỡ từng việc. Dù chưa thể gỡ vướng tuyệt đối nhưng cơ chế đã thông thoáng hơn rất nhiều so với trước đây", ông Lưu đánh giá.

Điểm nghẽn tiếp theo là giao thông. Với quy mô địa lý lớn hơn, các khu vực phát triển không thể vận hành hiệu quả nếu thiếu hệ thống kết nối đồng bộ. Những tuyến đường bộ, đường thủy, đường sắt, metro còn là nền tảng để hình thành các hành lang kinh tế, đưa hàng hóa, dịch vụ và nguồn lực di chuyển giữa các cực động lực.

Quy hoạch tổng thể xác định yêu cầu phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, ưu tiên giao thông công cộng, hạ tầng số và dữ liệu. Thành phố hướng đến khai thác những không gian phát triển mới nhưng phải đặt trong giới hạn sinh thái, phù hợp sức chịu tải của môi trường.

Theo KTS Nguyễn Trường Lưu, hệ thống giao thông kết nối các trục động lực đã được định hình trong quy hoạch, đồng thời nhiều dự án hạ tầng lớn đang được triển khai. Đây là cơ sở để thành phố từng bước giải quyết những điểm nghẽn về kết nối, vốn ảnh hưởng đến khả năng khai thác thế mạnh của từng vùng.

Quy hoạch tổng thể TPHCM xác định yêu cầu phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, ưu tiên giao thông công cộng (Ảnh: Bảo Quyên).

Tuy nhiên, hạ tầng có thể được đầu tư bằng nguồn lực tài chính và thời gian, còn năng lực tổ chức thực hiện là vấn đề cần giải quyết từ bên trong bộ máy. KTS Nguyễn Trường Lưu cho rằng đây là điểm nghẽn thứ ba, đồng thời có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả của hai vấn đề còn lại.

"Thể chế đã tháo gỡ, hạ tầng đã tháo gỡ thì chỉ còn vấn đề điểm nghẽn ở con người, cần đánh giá bằng năng lực. Kể cả kêu gọi nhân tài thì thế nào là nhân tài, kết quả cuối cùng là sát thực nhất", KTS Nguyễn Trường Lưu nói.

Theo chuyên gia, khi cơ chế thông thoáng hơn, hạ tầng được kết nối và bộ máy thực thi có đủ năng lực, quy hoạch mới có điều kiện chuyển thành những kết quả cụ thể, tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Bộ khung 100 năm nhưng không đóng cứng tương lai

Trong cấu trúc phát triển mới, các cực động lực được định hướng theo những lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng cao. Trung tâm tài chính quốc tế tại khu vực lõi TPHCM và Thủ Thiêm được kỳ vọng thu hút nguồn vốn, mở rộng hoạt động tài chính, thương mại và dịch vụ.

Ở phía Đông, các khu vực gắn với Đại học Quốc gia TPHCM, Khu Công nghệ cao được định hướng phát triển khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, điện tử công nghệ cao, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Đây là những lĩnh vực có khả năng tạo ra động lực tăng trưởng mới, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng hàm lượng công nghệ.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ được TPHCM xác định là nơi tập trung khai thác thế mạnh cảng biển, kinh tế biển (Ảnh: Phước Tuần).

Vùng sản xuất phía Bắc, gắn với Bình Dương trước đây, tiếp tục phát huy vai trò công nghiệp, chế biến, chế tạo và logistics. Trong khi đó, khu vực phía Tây được định hướng phát triển đô thị, giáo dục, y tế; phía Nam khai thác thế mạnh cảng biển, kinh tế biển, dịch vụ du lịch và năng lượng.

KTS Nguyễn Trường Lưu nêu quan điểm, dù được xây dựng với tầm nhìn 100 năm, quy hoạch tổng thể TPHCM không nên cố định mọi hình thái đô thị trong một khoảng thời gian dài. Những biến động về khí hậu, môi trường, địa chính trị, công nghệ và kinh tế toàn cầu có thể làm thay đổi cách con người sống, làm việc và tổ chức không gian.

TPHCM cần giữ ổn định bộ khung phát triển, các trục động lực và những cấu trúc nền tảng. Trong đó, hệ thống sông, biển, hệ sinh thái, vùng trữ nước, hành lang thoát nước, mạng lưới giao thông chiến lược, không gian công cộng, di sản và quỹ đất là những yếu tố cần được bảo vệ, tính toán dài hạn.

Ngược lại, chức năng sử dụng đất, mật độ, loại hình nhà ở, hình thái xây dựng hay mô hình sản xuất có thể được điều chỉnh theo những thay đổi của thực tiễn. Cách tiếp cận này giúp quy hoạch giữ được định hướng chiến lược nhưng không trở thành một khuôn mẫu cứng nhắc, khiến thành phố khó thích ứng khi điều kiện phát triển thay đổi.

"Chúng ta giữ vững bộ khung và mở ra khả năng biến đổi, thích nghi. Không thể dự báo chính xác 100% những gì sẽ xảy ra trong tương lai", KTS Nguyễn Trường Lưu nói.

Trung tâm tài chính quốc tế tại khu vực lõi TPHCM và Thủ Thiêm (Ảnh: Q.Huy).

Với tầm nhìn dài hạn, quy hoạch TPHCM đặt ra mục tiêu trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, hướng đến vị thế ngang tầm những thành phố hàng đầu thế giới. Theo KTS Nguyễn Trường Lưu, khoảng cách giữa tầm nhìn và thực tế sẽ phụ thuộc vào việc thành phố bắt đầu triển khai những kế hoạch cụ thể ngay từ hiện tại.

Ngay sau khi công bố quy hoạch, thành phố cần đẩy nhanh những lĩnh vực đã xác định là động lực phát triển, đồng thời triển khai các cơ chế thu hút nhà đầu tư. Ông Lưu nhắc đến Trung tâm tài chính quốc tế như một ví dụ về lĩnh vực cần sớm hình thành hoạt động cụ thể, thu hút dòng vốn và tạo nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển.

Theo chuyên gia, hạ tầng giao thông là một trong những ưu tiên quan trọng hiện nay, nhưng không thể là động lực duy nhất. Sau khi các tuyến kết nối được cải thiện, thành phố cần tiếp tục phát triển 5 cực động lực, các trung tâm vệ tinh và những lĩnh vực kinh tế có khả năng tạo tăng trưởng lâu dài.