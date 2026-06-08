Quy hoạch cảnh quan hai bờ sông Hương bị “xé toạc” bởi một dự án?

Ông Trương Nguyễn Thiện Nhân, Phó giám đốc Sở Xây dựng thành phố Huế, cho biết các vi phạm về trật tự xây dựng tại dự án Huế Times Square (Quảng trường thời đại) cũng như biện pháp khắc phục đã được nêu rõ trong quyết định xử phạt hành chính do UBND phường Thuận Hóa ban hành.

Chủ đầu tư xây dựng công trình vượt chiều cao, diện tích được cấp phép, không phù hợp định hướng quy hoạch và cảnh quan dọc sông Hương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo quy hoạch, mật độ xây dựng công trình trong khu vực phải dưới 5%, tầng cao không quá 8m, tuy nhiên doanh nghiệp đã vi phạm.

Dự án Quảng trường thời đại bên bờ sông Hương có nhiều hạng mục xây dựng trái phép (Ảnh: Cao Tiến).

Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 5, ông Hoàng Việt Cường, Chánh Văn phòng UBND thành phố Huế, cho biết lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp UBND phường Thuận Hóa kiểm tra, xử lý vi phạm tại dự án Huế Times Square.

Cơ quan chức năng đã phát hiện, chấn chỉnh vi phạm về tiếng ồn, trật tự xây dựng tại dự án nêu trên, xử phạt hành chính chủ đầu tư với tổng số tiền 110 triệu đồng.

Theo ông Cường, chính quyền địa phương đã yêu cầu chủ đầu tư dự án hoàn thiện hồ sơ đề nghị điều chỉnh hoặc bổ sung giấy phép xây dựng theo quy định trong thời hạn 90 ngày. Đến hết tháng 7, chủ đầu tư không khắc phục xong các sai phạm, cơ quan chức năng sẽ buộc doanh nghiệp tháo dỡ công trình vi phạm.

Các hạng mục phát sinh không có trong giấy phép xây dựng tại dự án Huế Times Square (Ảnh: Cao Tiến).

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 23/4, ông Phan Lương Bằng, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa, ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH đầu tư và vận tải An Phú Minh, chủ đầu tư dự án Huế Times Square.

Dự án được UBND quận Thuận Hóa (cũ) phê duyệt quy hoạch tổng thể và cấp giấy phép xây dựng ngày 11/4/2025 tại số 5 Lê Lợi, bên bờ sông Hương, với các hạng mục chính gồm khu dịch vụ 1 tầng, cao 8m, rộng 400m2 cùng tầng hầm rộng 630m2 và nhà kỹ thuật phụ trợ 62,5m2.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng phát hiện dự án có nhiều hạng mục xây dựng sai giấy phép và bản vẽ thiết kế được phê duyệt.

Cơ quan chức năng yêu cầu chủ đầu tư khắc phục các sai phạm trong thời hạn 90 ngày (Ảnh: Cao Tiến).

Phần thông tầng ở giữa công trình được quây bằng kính cường lực và lợp mái nhựa trong suốt rộng hơn 410m2, vượt diện tích phê duyệt. Chủ đầu tư xây thêm hai ô thang máy cao 11,6m. Tổng chiều cao công trình lên tới 12,2m, vượt hơn 4m so với giấy phép được cấp.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn xây dựng thêm nhiều hạng mục phụ trợ không có trong hồ sơ như quán cà phê Katinat diện tích 236m2, phòng chờ tiếp khách bằng khung sắt và kính, nhà vệ sinh diện tích 67m2, am thờ, 4 trụ trang trí ở lối vào,...

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố Huế, ngày 19/3/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) đã phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương. Sau khi quy hoạch được phê duyệt, Sở Xây dựng thường xuyên phối hợp đơn vị liên quan thẩm định các dự án đầu tư nhằm đảm bảo tuân thủ quy hoạch. Cơ quan này cũng rà soát, trình UBND thành phố Huế điều chỉnh quy hoạch để tháo gỡ các vướng mắc, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Trong quá trình rà soát, cơ quan chức năng đã phát hiện một số dự án nằm trong vùng quy hoạch có sai phạm, điển hình như Trung tâm tổ chức sự kiện Huế xưa - Huế nay tại bãi bồi Đập Đá (phường Vỹ Dạ). Sở Xây dựng đã yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ phần bờ kè lấn chiếm, xử lý các nội dung sai phạm.

Đối với các hạng mục vi phạm, phát sinh không có trong giấy phép tại dự án Huế Times Square, Sở Xây dựng thành phố Huế sẽ phối hợp với UBND phường Thuận Hóa theo dõi, giám sát chặt chẽ việc khắc phục.