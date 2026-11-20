Bộ luật Hình sự sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua gồm 25 chương, 417 điều, có hiệu lực từ 1/3/2027, đã quy định trong Điều 57 về "quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng".

Tự nguyện nhận tội có thể được xử dưới khung hình phạt

Theo đó, Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật, khi người phạm tội có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ, hoặc khi người phạm tội tự nguyện nhận tội, chủ động, tích cực khai báo đầy đủ hành vi phạm tội của mình và những tình tiết có liên quan mà mình biết trong giai đoạn khởi tố, điều tra và chấp nhận hình phạt được đề nghị trong giai đoạn truy tố, xét xử sơ thẩm.

Các đại biểu dự họp Quốc hội chiều 20/11 (Ảnh: Minh Nam).

Quy định này loại trừ với trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội rất nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia, phạm tội rất nghiêm trọng xâm phạm tính mạng, sức khỏe do cố ý, phạm tội rất nghiêm trọng về ma túy, về tham nhũng hoặc phạm tội rất nghiêm trọng khác với vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy.

Bộ luật Hình sự sửa đổi cũng nêu rõ, Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng không bắt buộc phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật.

Quy định này áp dụng trong trường hợp người phạm tội lần đầu là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể; người phạm tội do vô ý mà hậu quả của tội phạm chỉ là thiệt hại về tài sản, đã tự nguyện bồi thường toàn bộ thiệt hại hoặc khắc phục toàn bộ hậu quả do tội phạm gây ra.

Một trường hợp khác được áp dụng quy định trên là người phạm tội tự nguyện nhận tội, chủ động, tích cực khai báo đầy đủ hành vi phạm tội trong giai đoạn khởi tố, điều tra và chấp nhận hình phạt được đề nghị; đã bồi thường, khắc phục ít nhất 2/3 hậu quả, thiệt hại gây ra, trừ trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc phạm tội rất nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, về ma túy…

Theo Báo cáo giải trình, tiếp thu của Chính phủ, vấn đề tự nguyện nhận tội và chấp nhận hình phạt được đề nghị đã được cơ quan chủ trì soạn thảo thống nhất với VKSND Tối cao (cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi).

Chính phủ khẳng định đây là một cơ chế khoan hồng đặc biệt đối với người phạm tội, góp phần bảo đảm giải quyết vụ án nhanh chóng, kịp thời nhưng vẫn bảo đảm tính khách quan, toàn diện.

Quy định này cũng bảo đảm quyền con người, quyền công dân; rút ngắn quy trình, đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ án, tiết kiệm chi phí nguồn lực cho hoạt động tố tụng; có thể góp phần hạn chế kháng cáo, kháng nghị; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản, bồi thường thiệt hại do người phạm tội chủ động, tích cực khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng.

Cơ chế khoan hồng đặc biệt với điều kiện chặt chẽ hơn

Giải trình về sự cần thiết, Chính phủ cho rằng việc bổ sung quy định về “tự nguyện nhận tội”, “chấp nhận hình phạt” nhằm khuyến khích người phạm tội chủ động hợp tác, khai báo, bồi thường, khắc phục hậu quả, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết vụ án, tiết kiệm thời gian, chi phí tố tụng.

“Đây là cơ chế khoan hồng đặc biệt, có điều kiện chặt chẽ hơn so với các tình tiết giảm nhẹ thông thường, không trùng lặp với các chế định tự thú, đầu thú, thành khẩn khai báo”, báo cáo của Chính phủ nêu rõ.

Về điều kiện áp dụng, Chính phủ khẳng định dự thảo quy định các điều kiện tương đối chặt chẽ gồm: chủ động, tích cực khai báo đầy đủ hành vi phạm tội của mình và những tình tiết của vụ án mà mình biết trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án; đã bồi thường, khắc phục ít nhất hai phần ba hậu quả, thiệt hại gây ra.

Chính phủ giải trình thêm, việc chấp nhận hình phạt không phải là thỏa thuận về tội danh, hình phạt và không ràng buộc quyết định của Tòa án. Lời nhận tội phải được kiểm chứng bằng các chứng cứ khách quan, không được sử dụng làm căn cứ duy nhất để buộc tội.

Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi) vừa được thông qua cũng nêu rõ quy định mới về tình tiết giảm nhẹ, giảm hình phạt, quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt và quy định khác có lợi cho người phạm tội... được áp dụng với cả hành vi phạm tội xảy ra trước 0h ngày 1/3/2027, đang được giải quyết trong giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 3/12.