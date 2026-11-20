Chiều 20/11, Quốc hội thông qua Luật Định danh và xác thực điện tử với 473 đại biểu tán thành, chiếm 94,79% tổng số đại biểu Quốc hội.

Trước khi Quốc hội biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng, trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật.

Luật gồm 7 chương, 45 điều, quy định về định danh và xác thực điện tử; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Định danh và xác thực điện tử (Ảnh: Quốc hội).

Luật hóa yêu cầu xác thực tài khoản giao dịch điện tử

Một trong những nội dung đáng chú ý của luật là quy định bắt buộc xác thực tài khoản giao dịch điện tử trực tuyến với danh tính điện tử quốc gia trong nhiều lĩnh vực.

Luật quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng tài khoản giao dịch điện tử để giao dịch trực tuyến trong các lĩnh vực chứng khoán, viễn thông, ngân hàng, bưu chính, thương mại điện tử, khám bệnh, chữa bệnh, trung gian thanh toán, ví điện tử, tài sản số, trò chơi điện tử trực tuyến, dịch vụ đăng ký và duy trì tên miền, mạng xã hội phải xác thực tài khoản với danh tính điện tử quốc gia.

Sau khi xác thực, tài khoản giao dịch điện tử phải được liên kết với danh tính điện tử đó.

Quy định cũng áp dụng đối với các lĩnh vực khác có rủi ro cao hoặc phát sinh nghĩa vụ pháp lý quan trọng. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ có trách nhiệm quy định cụ thể những giao dịch điện tử trực tuyến thuộc nhóm này trong phạm vi quản lý.

Chính phủ được giao quy định việc xác thực danh tính điện tử với cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử quốc gia, liên kết tài khoản giao dịch điện tử với danh tính đã được xác thực và lộ trình thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật (Ảnh: Quốc hội).

Không phải đăng ký lại khi dữ liệu đã đầy đủ

Bên cạnh quy định về xác thực tài khoản giao dịch điện tử, luật xác định nguyên tắc không thu thập lại dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khi bảo đảm điều kiện khai thác.

Cơ quan, tổ chức không được yêu cầu cung cấp, xuất trình giấy tờ, tài liệu đã được định danh điện tử, trừ trường hợp không đủ điều kiện thực hiện xác thực điện tử.

Đáng chú ý, khi thông tin để tạo lập danh tính điện tử đã đầy đủ, chính xác trong cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước thực hiện đồng bộ thông tin về hệ thống định danh và xác thực điện tử để tạo lập danh tính, cấp mã định danh quốc gia mà không yêu cầu người dân, doanh nghiệp đăng ký lại.

Danh tính điện tử được tạo lập trước khi luật có hiệu lực tiếp tục có giá trị sử dụng, không phải thực hiện lại việc thu thập, tạo lập danh tính.

Luật cũng mở rộng đối tượng định danh điện tử, ngoài cơ quan, tổ chức, cá nhân còn có sản phẩm, hàng hóa, tài sản vật chất, tài sản số, quyền sở hữu trí tuệ, sự kiện, giao dịch, hành vi, địa điểm và không gian.

Đối với thông tin có chứa dữ liệu cá nhân, việc khai thác phải tuân thủ yêu cầu về sự đồng ý của chủ thể danh tính điện tử theo quy định. Chủ thể được quyền kiểm soát việc sử dụng danh tính của mình, quyết định phạm vi, đối tượng và thời hạn chia sẻ thông tin.

Thông báo qua VNeID có giá trị như văn bản giấy

Luật quy định ứng dụng định danh quốc gia là ứng dụng trên thiết bị số phục vụ hoạt động định danh, xác thực điện tử, truy cập dữ liệu, cung cấp dịch vụ công, liên kết tài khoản giao dịch điện tử và các tiện ích khác.

Đáng chú ý, thông báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên ứng dụng định danh quốc gia có giá trị pháp lý như thông báo bằng văn bản giấy.

Ứng dụng này cũng được quy định cung cấp miễn phí dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, các kênh thanh toán, giao tiếp và tiện ích phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Về bảo vệ danh tính điện tử, luật nghiêm cấm hành vi chiếm đoạt, mua bán, thuê, cho thuê danh tính điện tử; thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc chia sẻ trái phép dữ liệu định danh và yếu tố xác thực điện tử.

Việc sử dụng dữ liệu sinh trắc học giả, hình ảnh giả tạo bằng công nghệ để tạo lập danh tính hoặc thực hiện xác thực điện tử cũng bị nghiêm cấm.

Luật đồng thời quy định không được từ chối quyền tiếp cận dịch vụ chỉ dựa trên một lần xác thực điện tử không thành công mà không có cơ chế xem xét lại. Cơ quan, tổ chức thực hiện xác thực phải thông báo lý do và hướng dẫn khắc phục khi xác thực thất bại.

Luật Định danh và xác thực điện tử có hiệu lực từ ngày 1/7/2027. Riêng việc cấp chứng thư chữ ký số công cộng bởi cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử quốc gia được thực hiện từ ngày 1/3/2027.