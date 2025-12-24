Quốc hội khóa mới họp kỳ đầu tiên vào 4/2026, tập trung làm nhân sự

Thông tin có trong báo cáo về chuẩn bị bước đầu kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp chiều 24/12.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết dự kiến tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, nhóm nội dung đầu tiên là phát biểu của Tổng Bí thư, báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia và công tác tổ chức, nhân sự.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh (Ảnh: Hồng Phong).

Theo đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ báo cáo kết quả tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đặc biệt, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định về công tác tổ chức, nhân sự.

Nhóm nội dung thứ 2 là công tác lập pháp. Ông Mạnh cho biết, theo Chương trình lập pháp 2026, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 13 dự án luật.

Dự kiến, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc sáng 6/4/2026, làm việc khoảng 22 ngày, bố trí làm hai đợt.

Đợt 1 từ ngày 6 đến 22/4/2026, tập trung bố trí tiến hành công tác tổ chức, nhân sự (khoảng 9 ngày đầu kỳ họp). Sau đó, Quốc hội sẽ nghe trình bày, thảo luận tại tổ, hội trường đối với một số dự án luật, làm cơ sở cho các cơ quan chỉnh lý, hoàn thiện trong thời gian giữa 2 đợt họp.

Đợt 2 của kỳ họp dự kiến từ ngày 11 đến 21/5/2026, với phần việc chủ yếu là Quốc hội xem xét, thảo luận các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, chương trình giám sát và biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết.

Liên quan đến chương trình lập pháp, Bộ Xây dựng đã có tờ trình gửi Chính phủ về việc đề nghị điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026. Theo đó, đơn vị này đề nghị điều chỉnh phạm vi từ sửa đổi, bổ sung một số điều sang sửa đổi toàn diện đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở.

Đồng thời, Bộ Xây dựng đề nghị lùi thời điểm trình Quốc hội sang kỳ họp thứ 2 của khóa mới, dự kiến diễn ra vào tháng 10/2026.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Hồng Phong).

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Xây dựng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết Chính phủ xin lùi việc sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sang kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XVI. Còn việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia sẽ trình Quốc hội vào đợt 2 của kỳ họp thứ nhất.

Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị cân nhắc chuyển dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế bảo vệ môi trường sang kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI.

Việc này nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và dành thời gian của kỳ họp thứ nhất để tập trung vào các nội dung về nhân sự, các vấn đề quan trọng về kinh tế, tài chính của giai đoạn 2026-2030.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI phải thực hiện trên tinh thần “từ sớm, từ xa”.

Ông cho biết sẽ có cuộc họp giữa Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Quốc hội để chuẩn bị cho các kỳ họp của Quốc hội thật chặt chẽ. Cuộc họp này dự kiến sẽ tổ chức vào đầu nhiệm kỳ, nhân sự của Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ sẽ được kiện toàn sau Đại hội Đảng lần thứ XIV.