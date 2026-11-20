Những nội dung này nằm trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, vừa được Quốc hội thông qua chiều 20/11 với 475/477 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành.

Luật vừa được Quốc hội thông qua bổ sung quy định áp dụng mức thuế suất 0,2% với đất bỏ hoang và không áp dụng hạn mức. Việc xác định đất bỏ hoang thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân (Ảnh: Minh Nam).

Cũng theo quy định của luật, đất sử dụng không đúng mục đích bị áp mức thuế suất 0,15%; đất của dự án đầu tư phân kỳ theo đăng ký của nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì áp dụng mức thuế suất 0,03%. Diện tích đất tính thuế là diện tích đất thực tế sử dụng hoặc bỏ hoang.

Luật này có hiệu lực thi hành từ 1/1/2027. Tuy nhiên, với quy định áp thuế với đất bỏ hoang, đất sử dụng không đúng mục đích thì có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027.

Trong báo cáo tiếp thu, giải trình, Chính phủ nhận định hành vi bỏ hoang đất là hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực đất đai.

Để điều tiết tình trạng đất bỏ hoang, Chính phủ cho rằng cần triển khai đồng bộ nhiều công cụ chính sách, trong đó thuế sử dụng đất là một công cụ tài chính độc lập, cùng với các công cụ kinh tế (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tăng thêm), công cụ hành chính (xử phạt, thu hồi đất) điều tiết hành vi của người sử dụng đất.

Về tính khả thi của chính sách (việc công khai tiêu chí, thời gian, cơ quan có thẩm quyền xác định đất bỏ hoang trước ngày 1/7/2027, loại trừ các trường hợp bỏ hoang đất do nguyên nhân bất khả kháng, trở ngại khách quan), Chính phủ cho biết tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã có quy định về đất bỏ hoang và trách nhiệm của UBND các cấp trong việc kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi bỏ hoang đất.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) dự kiến quy định “đất bỏ hoang là đất đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất mà không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng liên tục trong một thời gian nhất định”.

Dự thảo luật này cũng quy định đối với đất thực hiện dự án đầu tư không sử dụng hoặc chậm sử dụng, ngoài tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp, Nhà nước thu thêm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tăng thêm được tính lũy tiến hàng năm. Trường hợp quá 60 tháng mà chủ đầu tư vẫn không đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất.

Các đại biểu dự họp Quốc hội, ngày 20/11 (Ảnh: Minh Nam).

Một vấn đề mới nữa liên quan Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, là bổ sung chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân cho cơ sở cung cấp suất ăn.

Theo đó, doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, khám bệnh, chữa bệnh được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên phần thu nhập từ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Luật cũng quy định miễn thuế thu nhập cá nhân của cá nhân cư trú đối với thu nhập từ kinh doanh cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, khám bệnh, chữa bệnh.