Quảng trường thời đại bên sông Hương xây dựng sai phép nhiều hạng mục

Ngày 23/5, lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa, thành phố Huế xác nhận đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư và Vận tải An Phú Minh, chủ đầu tư dự án Quảng trường thời đại Huế (Huế Times Square), nằm ở vị trí đắc địa bên bờ sông Hương.

Dự án Huế Times Square được UBND quận Thuận Hóa (cũ) phê duyệt quy hoạch tổng thể và cấp giấy phép xây dựng ngày 11/4/2025 tại số 5 Lê Lợi, với các hạng mục chính gồm khu dịch vụ 1 tầng, cao 8m, rộng 400m2 cùng tầng hầm rộng 630m2 và nhà kỹ thuật phụ trợ 62,5m2.

Dự án Quảng trường thời đại bên bờ sông Hương có nhiều hạng mục xây dựng trái phép (Ảnh: Cao Tiến).

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng phường Thuận Hóa ghi nhận dự án có nhiều hạng mục xây dựng sai giấy phép và bản vẽ thiết kế được phê duyệt.

Phần thông tầng ở giữa công trình được quây kính bằng kính cường lực và lợp mái nhựa trong suốt với diện tích hơn 410m2. Chủ đầu tư xây thêm hai ô thang máy cao 11,6m. Tổng chiều cao công trình lên tới 12,2m, vượt hơn 4m so với giấy phép được cấp.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn xây dựng thêm nhiều hạng mục phụ trợ không có trong hồ sơ được phê duyệt như quán cà phê Katinat diện tích 236m2, phòng chờ tiếp khách bằng khung sắt và kính, nhà vệ sinh diện tích 67m2, nhà vệ sinh, am thờ, 4 trụ trang trí ở lối vào.

UBND phường Thuận Hóa đã quyết định xử phạt hành chính chủ đầu tư với tổng số tiền 110 triệu đồng.

Phường Thuận Hóa yêu cầu doanh nghiệp dừng thi công toàn bộ công trình. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt, doanh nghiệp phải hoàn thiện hồ sơ đề nghị điều chỉnh hoặc bổ sung giấy phép xây dựng theo quy định.

Trước đó, khu đất số 5 Lê Lợi với diện tích hơn 8.000m2 đã được tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để đầu tư dự án khu dịch vụ cao cấp. Công ty TNHH Đầu tư và Vận tải An Phú Minh (trụ sở tại Huế) đã trúng đấu giá với mức thuê hơn 5,9 tỷ đồng/năm.