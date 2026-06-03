Quảng Ninh dự kiến hỗ trợ một tỉnh của Lào 70 tỷ đồng xây trường, bệnh viện

Ngày 3/6, tại Luông Pha Băng (Lào), Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Quản Minh Cường đã có cuộc hội kiến với ông Bun-lươm Mạ-ni-vông, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Luông Pha Băng.

Ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại cuộc hội kiến (Ảnh: QMG).

Cuộc gặp diễn ra nhân dịp đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh tham dự Hội nghị tổng kết hợp tác giai đoạn 2022-2026 giữa tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, Hủa Phăn, Luông Pha Băng của Lào.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chân tình mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Luông Pha Băng dành cho đoàn công tác, Bí thư Quảng Ninh cũng thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong 5 tháng đầu năm 2026.

Ông Cường cho biết tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trên nhiều lĩnh vực, đồng thời triển khai nhiều chủ trương, định hướng lớn nhằm thúc đẩy phát triển bền vững trong thời gian tới.

Đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực

Trao đổi về định hướng hợp tác trong giai đoạn tiếp theo, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đồng thuận cao với các đề xuất hợp tác của tỉnh Luông Pha Băng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực.

Theo đó, Quảng Ninh sẽ tiếp tục hỗ trợ các lớp đào tạo đại học, cao học dành cho sinh viên của tỉnh Luông Pha Băng. Tỉnh cũng sẽ tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, hai địa phương sẽ tăng cường hoạt động trao đổi đoàn công tác. Thông qua các chương trình làm việc, hai bên sẽ chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội cũng như nhiều lĩnh vực khác phù hợp với nhu cầu thực tiễn của mỗi địa phương.

Ông Bun-lươm Mạ-ni-vông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Luông Pha Băng, phát biểu tại cuộc hội kiến (Ảnh: QMG).

Ông Quản Minh Cường cũng đề nghị hai tỉnh tăng cường phối hợp tổ chức hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy xúc tiến đầu tư, thương mại. Quảng Ninh sẽ tiếp tục tạo điều kiện để Luông Pha Băng tham gia các hội chợ được tổ chức trên địa bàn tỉnh nhằm mở rộng cơ hội giao lưu, hợp tác kinh tế.

Nghiên cứu hỗ trợ 70 tỷ đồng cho các công trình giáo dục, y tế

Một trong những nội dung đáng chú ý tại cuộc hội kiến là đề xuất hỗ trợ của tỉnh Quảng Ninh đối với Luông Pha Băng trong thời gian tới.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, địa phương sẽ nghiên cứu, xem xét khả năng hỗ trợ khoảng 70 tỷ đồng trong vòng 5 năm để xây dựng các công trình thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế tại Luông Pha Băng. Đây được xem là những lĩnh vực có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đời sống người dân.

Để việc hỗ trợ đạt hiệu quả cao, tỉnh Quảng Ninh đề nghị phía Luông Pha Băng xây dựng danh mục các công trình ưu tiên. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ xem xét, lựa chọn những dự án phù hợp để hỗ trợ, bảo đảm đây là các công trình có ý nghĩa biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai địa phương.

Phát biểu tại cuộc hội kiến, ông Bun-lươm Mạ-ni-vông chia sẻ ấn tượng trước những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Ông đồng thời cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh đã dành cho Luông Pha Băng trong thời gian qua.

Lãnh đạo tỉnh Luông Pha Băng đánh giá cao việc Quảng Ninh tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn, đồng thời hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất trong lĩnh vực giáo dục và y tế.

Ông Bun-lươm Mạ-ni-vông cũng đề nghị hai địa phương nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa Quảng Ninh và Luông Pha Băng nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, tăng cường giao lưu nhân dân. Bên cạnh đó, tỉnh Luông Pha Băng mong muốn tiếp tục thu hút doanh nghiệp Quảng Ninh đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, mở rộng hợp tác kinh tế trong thời gian tới.

Lãnh đạo hai địa phương trao tặng quà lưu niệm (Ảnh: QMG).

Kết thúc cuộc hội kiến, lãnh đạo hai địa phương thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã được ký kết.

Hai bên khẳng định sẽ tăng cường trao đổi, phối hợp trên nhiều lĩnh vực, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Quảng Ninh và Luông Pha Băng ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.