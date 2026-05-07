Quan hệ song phương Việt Nam - Ấn Độ bước vào giai đoạn phát triển mới

Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5.

Chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện (2016-2026) và hướng tới mốc 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027. Đồng thời, chuyến thăm cũng thể hiện quan điểm chỉ đạo của nghị quyết Đại hội XIV, đẩy mạnh đối ngoại hội nhập quốc tế là trọng yếu thường xuyên.

Chuyến thăm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ chính trị ngoại giao giữa hai nước, vốn được xây dựng bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam và Thủ tướng Nehru của Ấn Độ từ hơn 70 năm trước.

Năm 1972, Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Ấn Độ, liên tục phát triển trên tinh thần hữu nghị và được nâng lên thành Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2016. Sau 10 năm, quan hệ hai nước đã phát triển toàn diện, thực chất và ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành một trong những khuôn khổ hợp tác năng động và hiệu quả trong khu vực.

Trong chuyến thăm lần này, hai bên nhất trí tiếp tục nâng tầm quan hệ song phương Việt Nam - Ấn Độ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường trên tinh thần "chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất", với mong muốn biến ý chí thành kết quả cụ thể.

Thương mại được đánh giá là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương Việt Nam - Ấn Độ. Kim ngạch thương mại song phương liên tục đạt tăng trưởng đều đặn trong 10 năm qua và Ấn Độ trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, đồng thời là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Nam Á.

Đến nay, kim ngạch thương mại hai nước năm 2025 đạt 16,5 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Thực tế, con số này chưa phải là cao, chưa tương xứng với tiềm năng trong quan hệ giữa hai nước.

Việt Nam và Ấn Độ hướng tới đưa kim ngạch thương mại song phương cao hơn nữa thương mại hai chiều theo hướng cân bằng và cùng có lợi, nhất trí đặt mục tiêu đạt 25 tỷ USD vào năm 2030.

Hai nước cụ thể hóa dần các kế hoạch và hành động cụ thể cũng như thúc đẩy và hình thành các chuỗi cung ứng mới từ cả Việt Nam và Ấn Độ. Cả hai bên cũng cần triển khai các bước nhằm tạo thuận lợi để thu hút nguồn đầu tư từ mỗi nước, cùng tham gia vào chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu.

Bên cạnh đó, hợp tác quốc phòng an ninh ngày càng giữ vai trò quan trọng trong quan hệ song phương. Tuyên bố "Tầm nhìn chung về Quan hệ Đối tác Quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ đến năm 2030” được ký năm 2022 được triển khai hiệu quả trong thời gian qua và tiếp tục là cơ sở định hướng hợp tác quốc phòng hai nước thời gian tới.

Trên cơ sở đó, hai bên tăng cường hợp tác làm sâu sắc hơn phối hợp giữa các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật và hoạch định chính sách; tăng cường chia sẻ thông tin chiến lược, hợp tác an ninh mạng, bảo vệ hạ tầng số, phòng chống tội phạm công nghệ cao và ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống.

Ấn Độ là một cường quốc Công nghệ thông tin với bề dày kinh nghiệm và nguồn lực dồi dào. Ngành Công nghệ thông tin Ấn Độ đang trên đà phát triển mạnh mẽ với doanh thu đạt 350 tỷ USD vào năm 2025. Thị trường công nghệ của Việt Nam đang có tiềm năng rất lớn, được hỗ trợ bởi chính sách, lực lượng lao động trẻ và quá trình số hóa.

Việt Nam đang phát triển các khu công nghiệp, công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và công nghệ số, theo định hướng phát triển đến năm 2030-2045, và luôn sẵn sàng chào đón nhà đầu tư nước ngoài với các chính sách ưu đãi.

Ấn Độ và Việt Nam có thể hợp tác chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ trong quá trình chuyển đổi số, phát triển, bổ sung cho nhau, hướng tới một Ấn Độ phát triển vào năm 2047 và Việt Nam phát triển vào năm 2045.

Hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, cũng như động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong đó, có việc tăng cường trao đổi sinh viên, giảng viên và nghiên cứu giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức của hai nước. Cụ thể là Bản ghi nhớ giữa Đại học Nalanda và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã được ký kết.

Quá trình 10 năm Đối tác Chiến lược Toàn diện được xây dựng trên nền tảng vững chắc của kết nối văn minh, quan hệ giao lưu nhân dân sâu rộng và lòng tin chiến lược.

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là điểm bắt đầu cho một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước.

TS Phan Cao Nhật Anh, Viện nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam